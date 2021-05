Vești bune pentru Cătălin Denciu, medicul-erou de la Piatra Neamț, ars în urmă cu 6 luni în spital

Sunt vești bune despre Cătălin Denciu, medicul-erou de la Piatra Neamț, care a suferit răni grave în urma incendiului ce a izbucnit în secția COVID. El a fost externat de la unitatea medicală din Belgia, după mai multe luni de spitalizare.

Medicul Cătălin Denciu, în vârstă de 48 de ani, a revenit acasă înainte de Paște, conform unor apropiați ai familiei, potrivit ziare.com.

Amintim că medicul Cătălin Denciu, medicul-erou din incendiul produs la spitalul din Piatra Neamț, a suferit arsuri grave după ce a intrat în secția cuprinsă de flăcări, în încercarea să-i salveze pe pacienții intubați.

Medicul, în vârstă de 48 de ani, avea arsuri pe 75% din corp și suspicine de arsuri de căi aeriene superioare, iar dată fiind complexitatea acestui caz s-a hotărât transferul în străinătate. El a fost rănit extrem de grav în incendiul care a izbucnit la data de 14 noiembrie 2020, în spitalul din Piatra Neamț, cu răni de gradul 2 și 3 pe 40% din suprafața corporală. În Belgia, medicul a fost transportat de urgență cu avionul.

Din cauza gravității rănilor sale, lui Cătălin Denciu i-a fost indusă coma forțată vreme de trei săptămâni. El a fost externat de la terapie intensivă abia în ianuarie 2021, fiind mutat într-un salon al spitalului unde a și început recuperarea.

”Îmi amintesc că m-am trezit în terapie intensivă. Acolo am fost îngrijit de asistenți medicali și kinetoterapeuți. Pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de îngrijire medie. Am reușit treptat să mă mișc și să merg din nou.

Astăzi pot deja să merg cu bicicleta. Împăturirea brațelor este încă dificilă, așa că urmez o mulțime de ședințe cu kinetoterapeuții și terapie ocupațională pentru a învăța să mișc coatele din nou. Reabilitarea este departe de a se termina, dar știu că trebuie să dau totul pentru a mă simți din nou mai bine. Voi continua să lucrez pentru a reuși.​”, spunea Cătălin Denciu presei belgiene.