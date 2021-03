Cum arată medicul Cătălin Denciu, eroul de la Piatra Neamţ. Imagine din Belgia cu el

Anul trecut sistemul medical românesc era zguduit din temelii de un incendiu de proporții. Drama de la Piatra Neamț avea un bilanț devastator. Cel puțin zece persoane decedate și altele cu arsuri grave. Printre eroii acelei zile a fost și medicul Cătălin Denciu. În urma incendiului medicul avea să sufere arsuri grave, fiind transportat de urgență în Belgia, pentru a fi tratat. Astăzi Cătălin este mai bine și face progrese în vindecarea sa.

Medicul erou Cătălin Denciu, în drama de la Piatra Neamț, a reușit să salveze vieți. În încercarea lui disperată de a-și ajuta pacienții, bolnavi și de covid, a suferit arsuri grave pe 40% din suprafaţa corpului. Era clară necesitatea tratării sale în condiții de maximă siguranță, astfel că se decide transferarea sa la un spital de mari arși din Belgia, unde de altfel Cătălin Denciu lucrase cu ani în urmă.

Odată ajuns în Belgia, medicul avea să fie tratat de medicii specialiști de la Spitalul Universitar Saint-Luc, recuperarea sa fiind una pozitivă. Medicul Cătălin Denciu este transferat apoi la Spitalul Militar Regina Astrid din noiembrie 2020. Datorită gravității arsurilor sale, a fost pus pentru prima dată în comă artificială timp de trei săptămâni.

”Îmi amintesc că m-am trezit în terapie intensivă. Acolo am fost îngrijit de asistenți medicali și kinetoterapeuți. Pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de îngrijire medie. Am reușit treptat să mă mișc și să merg din nou.

Astăzi pot deja să merg cu bicicleta. Împăturirea brațelor este încă dificilă, așa că urmez o mulțime de ședințe cu kinetoterapeuții și terapie ocupațională pentru a învăța să mișc coatele din nou. Reabilitarea este departe de a se termina, dar știu că trebuie să dau totul pentru a mă simți din nou mai bine. Voi continua să lucrez pentru a reuși.​”, povestește Cătălin Denciu presei belgiene.