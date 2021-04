Vești bune pentru afaceristul Ioan Niculae. Se întâmplă săptămâna aceasta, în Penitenciarul Rahova

Eliberarea omului de afaceri Ioan Niculae o să fie luată în discuție la începutul acestei săptămâni în Comisia de liberări condiționate a penitenciarului Rahova, după numai două luni de la încarcerarea sa, au spus spus surse judiciare pentru G4Media.ro.

Vești bune pentru afaceristul Ioan Niculae

De altfel, Comisia de liberări condiționate a Penitenciarului Rahova a dat undă verde eliberării lui Liviu Dragnea, fostul șef al partidului PSD, pe data de 27 aprilie, fiind stabilit procesul în instanță.

De precizat este că Ioan Niculae a executat deja fracția de o treime, impusă în cazul deținuților care au vârsta de pese 60 de ani, încă din februarie, atunci când a fost condamnat, după cum a spus atunci avocatul lui, Adrian Georgescu, potrivit G4Media.ro.

Conform calculelor, o treime din pedeapsa de 5 ani primită de Ioan Niculae înseamnă cca 600 de zile, considerate deja executate în urma contopirii ultimei pedepse cu prima, aceea din dosarul ”Mită la PSD”.

Dacă va primi undă verde de la comisia închisorii, instanța va avea ultimul cuvânt. Amintim că la prima încarcerare, Ioan Niculae a încercat de patru ori să obțină eliberarea mai devreme. Tribunalul Dâmbovița, acela care a admis cererea omului de afaceri, a ținut cont chiar și de comportamentul său în spatele gratiilor, precum și de cele cinci cărți pe care le-ar fi scris în vremea detenției.

Ioan Niculae a fost condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul Interagro. Mai mult, instanța i-a interzis acestuia și dreptul de a fi acționar, asociat sau administrator al unei societăți comerciale, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

Despre Ioan Niculae

Ioan Niculae s-a născut la data de 19 iulie 1954. El este un om de afaceri din România.

Conform Wikipedia, Ioan Niculae deține grupul de firme InterAgro, cu afaceri de 1,3 miliarde euro în 2007. Acesta este și patronul echipei de fotbal Astra Giurgiu din anul 1996. Ioan Niculae administrează aproximativ 50.000 hectare de teren agricol, el fiind unul dintre cei mai mari cultivatori de cereale din România.

De precizat este că InterAgro are o capacitate de stocare a cerealelor de 700.000 de tone în silozuri, la care se adaugă alte 450.000 de tone în magazii. Ioan Niculae are și 170 hectare de vie, anul 2008 fiind primul an de recoltă.

Valoarea totală a investițiilor care au fost realizate, după 2004, de către Ioan Niculae în agricultură se ridică la peste 100 milioane euro. Potrivit afirmațiilor ziarului Ziua, Ioan Niculae ar fi fost ofițer al Securității.

Mai menționăm că în topul revistei Forbes pe 2010, acesta ocupă locul 880, fiind al treilea român care intră în topul acestei reviste de specialitate după Dinu Patriciu și Ion Țiriac.