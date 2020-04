Vești bune de la Suceava, cel mai mare focar din România. Nelu Tătaru a făcut anunțul

Încep să vină și veștile bune, în ce privește infecția cu coronavirus din România! În cel mai mai mare focar din țară, în Suceava, numărul de îmbolnăviri a scăzut! Cu toate acestea, la nivel național, numărul de îmbolnăviri crește, dar crește lent, după cum susține ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Infecția cu coronavirus slăbește în focarul de la Suceava

Ministrul a afirmat, duminică, faptul ca în acest moment România se află pe un trend ascendent în privința infectărilor cu noul coronavirus, dar „cu o progresie lentă”, precizând chiar că focare precum Suceava „tind să se stingă”.

„Suntem in scenariul 4 in care gandim ca tot ce se prezinta in unitatile de primire-urgenta sunt suspecti de infectie COVID. Tin sa precizez ca in ultima perioada am avut o prezentare mai scazuta la aceste unitati. Suntem pe un trend ascendent, dar totusi cu o progresie lenta. Atat timp cat mentinem aceasta izolare, avem si posibilitatea sa putem evalua clar si aceste ultime cresteri (…) care se manifesta in acest moment. (…)

Avem si niste focare, cum este Suceava, care tind sa se stinga. Daca la inceputul saptamanii trecute aveam 50 de cazuri noi pe zi, vineri am avut doar 20 de cazuri noi”, a declarat Nelu Tataru pentru Antena 3.

”Cresterea progresiva noi speram sa se poata opri in 7 – 10 zile”

Ministrul Sănătății a spus și ce a însemnat pentru pandemie izolarea la domiciliu. „A permis in acelasi timp sa nu mai avem o transmitere locala, accelerata in comunitati neavand acele grupari populationale, neavand acele manifestari. Vorbeam de un varf in jur de 10 – 12.000 de cazuri, acest varf este tinut in frau si de limitarea transmiterii intra-comunitare. Avem si am impus de la inceput (…) o incubatie de 14 zile.

Avem o perioada de crestere progresiva, nu exponentiala, dar cresterea progresiva noi speram sa se poata opri in 7 – 10 zile ca sa avem un platou, iar dupa acest platou sa putem avea o coborare lenta a numarului de cazuri noi. Nerespectarea acestei izolari poate creste acel numar de cazuri. Putem merge si in 15.000, poate si mai mult, dar dupa cum am observat zilele acestea, sper ca acest trend sa ramana cel pe care il stim in acest moment si sa nu avem o crestere brusca”, a spus ministrul Sanatatii. Ministrul Sănătății le-a mulțumit celor care au stat în casă și le-a cerut să mai aibă răbdare încă 7-10 zile!