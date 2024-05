Vestea uriașă primită de Irinel Columbeanu: Cum a reușit să scape de datorii! Judecătorii au dat decizia definitivă

După ce zilele trecute s-a scris că Irinel Columbeanu are mari datorii la azilul în care locuiește de ceva timp, iată că acum pare că ar fi răsărit din nou soarele pe strada fostului afacerist.

Deoarece are o pensie de aproximativ 2.000 de lei, iar costurile de la azil se ridică la 4.500-8.000 de lei lunar, Irinel Columbeanu nu și-a permis să achite toată suma, chiar dacă a fost ajutat și de prieteni cu bani.

„În acest moment, Irinel Columbeanu mai are puține datorii, nu acoperă toată taxa, diferența e însă mică. Să vedem ce planuri mai are de viitor. Are mult bun-simț, este un om educat, se străduiește cumva să facă rost de bani pentru taxă”, a dezvăluit Ion Cassian, cel care deține azilul, în exclusivitate pentru Playtech Știri.