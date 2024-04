Irinel Columbeanu, primul Paște la azil. Adio, mese copioase de milionar: ”N-are voie să mănânce mult!”. Care este meniul? EXCLUSIV

Irinel Columbeanu a pierdut întreaga avere, cele aproape șase milioane de euro, ajungând în situația în care nu poate acoperi nici măcar taxa de azil, de 4.000 de lei. Singurul lui venit este, de fapt, pensia de 2.000 de lei. Patronul căminului de bătrâni din Ghermănești ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre masa de Paște, pe care o organizează, an de an, pentru toți pacienții, și la care este așteptat, în premieră, și vedeta centrului medical, Irinel Columbeanu. Am aflat și meniul.

Ce meniu are Irinel Columbeanu, la azil, la masa de Paște?

Irinel Columbeanu și-ar fi dorit să-și viziteze fiica, pe Irinuca, în America, de Sărbătorile Pascale, însă problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultima vreme îl împiedică să-și vadă visul împlinit. Din cauză că a suferit un accident vascular, medicii i-au interzis total călătoria cu avionul. Însă, este așteptat cu drag, la masa de Paște, de către Ion Cassian, patronul căminului de bătrâni din Ghermănești, unde locuiește și fostul milionar în euro, de când a pierdut întreaga avere, banii și vila din Izvorani:

”Organizăm masa de Paște, cu bunătăți. Probabil că o să facem și cu Irinel, îl așteptăm la masă, cu ouă vopsite, miel la cuptor, ciorbă de miel, cozonac, dar în cantități mai mici, pacienții noștri și Irinel nu au voie să mănânce mult, căci sistemul digestiv la persoanele în vârstă nu mai este ca la tinerețe. Avem în permanență un medic nutriționist, care stabilește meniul”.

Care este starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu?

Ion Cassian ne-a mai dezvăluit și care este starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu, după ce a suferit un accident vascular:

”Este bine, are tratament, dar nu are voie să călătorească cu avionul, și-ar fi dorit să-și vadă fiica, dar medicii i-au interzis. El pare, așa, la emisiunile de televiziune, mai obosit, dar starea lui de sănătate este bună, și oricum nu iese des din azil, mai merge pe la tv, unde este invitat. La azil, lumea crede că este foarte rău. Dar, decât să fii bolnav și singur în casă, măcar aici e lume, sunt medici, mâncarea este bună, mănânc chiar și eu, o gust înainte, este stabilită de medici, pentru fiecare boală a pacienților. Românii se sperie de azil, dar în Occident nu este deloc așa. Chiar și milionarii din America, de la o vârstă, își părăsesc vilele și merg la cămine de bătrâni, unde socializează, sunt seri de vals, concursuri potrivite vârstei”.

Irinel Columbeanu, fost milionar, n-are bani nici pentru taxa de azil. Ce pensie încasează?

Fostul milionar, care, cândva, trăia regește, alături de cele mai frumoase femei ale României, Anna Lesko, Monica Gabor, Romanița, a trebuit să se retragă la căminul de bătrâni din Ghermănești, după ce a rămas fără niciun ban. Ion Cassian, care l-a găzduit până în ultima clipă a vieții și pe Ion Columbeanu, tatăl lui Irinel, îi înțelege situația financiară:

”El are o pensie de 2.000 de lei, nu i-au mai mărit, iar la noi taxa de cazare, masă și asistență medicală este între 4.000 și 7.500 de lei. Eu o să îl ajut cât pot, am ajutat-o și pe Zina Dumitrescu, fiul ei lăsase restanțe de 10.000 de euro. Ei i-am făcut o troiță, în curtea azilului, unde adesea aprindem lumânări”.

Sfatul patronului de azil pentru români: ”Trebuie să se gândească și la bătrânețe”

Ion Cassian a văzut multe cazuri disperate, în rândul bătrânilor, așa că îi sfătuiește pe români să se gândească mai bine și la anii de pensie și să pună un ban deoparte, pentru zile negre: