Unde va locui Irina Columbeanu când vine din America, după ce tatăl ei a pierdut vila de lux de la Izvorani? Cine o găzduiește: ”O invit în casa mea!” EXCLUSIV

Irinel Columbeanu, fostul milionar de la Izvorani, așteaptă cu nerăbdare reîntâlnirea cu fiica lui, stabilită de șase ani în America. Ion Cassian, patronul azilului, în care Irinel este găzduit, în prezent, ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, unde va locui Irinuca, pe perioada șederii în România, dar și ce datorii mai are Irinel.

Irinel Columbeanu a anunțat că, în curând, fiica lui, Irinuca, stabilită în America, îl va vizita la azilul de bătrâni unde locuiește. El deja i-a trimis procura necesară pentru Ambasada Americii, având în vedere că puștoaica are doar 16 ani.

Dar, unde va locui Irinuca, pe perioada șederii în România, în condițiile în care Irinel a pierdut luxoasa vilă de la Izvorani? Contactat de Playtech Știri, Ion Cassian, patronul căminului de bătrâni care îl găzduiește pe Irinel Columbeanu, ne-a făcut dezvăluiri:

Și de Paște, pe Irinel l-am invitat, la noi, ca să mai schimbe atmosfera. Am stat cu toții la masă, am mâncat cozonaci, friptură de miel. Și pe doamna Zina Dumitrescu, care a locuit tot la noi în azil, o invitam adesea acasă, la masă. Îi plăceau cartofii prăjiți și prăjiturile. Așa mi s-a părut normal și omenesc, ca să îi fac să se simtă bine”.

Citiți și: Surpriză frumoasă pentru Irinel Columbeanu. Ce decizie a luat fiica lui, Irinuca: „Au trecut 5 ani de atunci”

Ion Cassian ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, și despre datoriile lui Irinel Columbeanu la azilul unde locuiește încă de anul trecut. Acesta susține că fostul milionar se străduiește din răsputeri să facă rost de bani, pentru a nu rămâne restanțier, să fie la zi cu plata taxei:

”În acest moment, Irinel Columbeanu mai are puține datorii, nu acoperă toată taxa, diferența e însă mică, să vedem ce planuri mai are de viitor. Are mult bun-simț, este un om educat, se străduiește cumva să facă rost de bani pentru taxă”, ne-a mai declarat Ion Cassian, pentru Playtech Știri.