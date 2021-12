Pensiile din ianuarie 2022, distribuite cu întârziere de Poșta Română. Vești de ultimă oră pentru pensionari

Ca în fiecare an, la început de an Poșta Română încearcă să le aducă la timp pensiile celor peste 5 milioane de beneficiari. Dar, tot ca în fiecare an, și în ianuarie 2022 pensiile vor ajunge mai târziu.

Poșta Română distribuie pensiile mai târziu în ianuarie 2022

Ca în fiecare lună ianurie a fiecărui an, Poșta Română anunță că va face tot posibilul ca pensiile să ajungă cât mai repede la beneficiari. Numai că, a devenit deja o practică constantă ca banii să fie virați de către Casa Națională de Pensii cu întârziere. Cu alte cuvinte nici anul acesta nu face excepție de la această practică a ultimilor ani.

Conform comunicatului emis de Poșta Română, banii vor ajunge în vistieria instituției, începând cu data de 4 ianuarie, ceea ce va devansa perioada de livrare a banilor către pensionari.

„Într-o lună obișnuită, Poșta Română primește prima parte a banilor de pensii cu trei zile înainte de prima zi lucrătoare a lunii în care pensiile sunt livrate. Partenerii noștri de la Casa Națională de Pensii Publice vor vira contravaloarea drepturilor de protecție socială, în conturile Poștei Române, cu o decalare de câteva zile, ca la orice început de an. Transformarea acestora în cash și distribuirea în gențile fiecărui factor poștal durează aproximativ trei zile.”, anunță Poșta Română.

S-a anunțat calendarul de achitare a pensiilor

Poșta Română a anunțat, în același comunicat, care este și calendarul de distribuire a pensiilor către cei peste 5 milioane de beneficiari, după cum urmează:

Calendarul de achitare a pensiilor din sistemul public de pensii (pensii de asigurări sociale de stat, agricultori, veterani de război, văduve și văduve de război, IOVR) va fi următorul: • la domiciliu: în perioada 6 – 17 ianuarie 2022;

• la ghișeele subunităților poștale: până în data de 19 ianuarie 2022. Salariații Poşta Română vor lucra la capacitate maximă pentru a face posibilă distribuirea pensiilor într-un timp cât mai scurt, având în vedere situația specială în care ne aflăm în luna ianurie, ca urmare a închiderii de an din instituțiile statului. Este o situație excepțională și subliniem faptul că Poşta Română își respectă, intotdeauna, angajamentul asumat în conformitate cu convenţia încheiată cu Casa Națională de Pensii Publice”, a declarat Valentin Ștefan, Directorul General al Poştei Române.

Așadar, începând cu data de 6 ianuarie pensionarii din România vor putea intra în posesia pensiilor sociale. În cazul în care beneficiarul nu este găsit acasă de angajații Poștei Române, aceștia vor putea ridica banii de la ghișeele poștale aferente zonei de reședință.