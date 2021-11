Vestea tristă a zilei! Celebrul bucătar s-a stins din viață. Mesajul copleșitor, postat de Cătălin Scărlătescu

Un celebru bucătar din România s-a stins din viață. Cătălin Scărlătescu a postat vestea tristă. Fanii vedetei sunt șocați de anunțul făcut de juratul de la ‘Chefi la cuțite’. Regretatul bucătar a fost și el invitat de seamă în show-ul culinar de la Antena 1.

A murit chef Liviu Chiorpec. Anunțul trist a fost făcut chiar de Cătălin Scărlătescu. Cei doi au fost colegi de breaslă, dar și buni prieteni. Vedeta a postat o fotografie cu amicul său din timpul filmărilor pentru ‘Chefi la cuțite’.

Alături a scris și un scurt mesaj: „Drum bun, prieten drag! Dumnezeu sa te odihneasca in pace”, a fost mesajul lui Cătălin Scărlătescu pe pagina sa de Facebook. Liviu Chiorpec a devenit cunoscut în acest domeniu în urmă cu câțiva ani. Povestea lui cu siguranță i-a inspirat și pe alții să își urmeze visul și să creadă că pasiunea și munca îi pot duce pe cele mai înalte culmi.

Acesta era de profesie inginer și a devenit bucătar după ce a lucrat preț de 20 de ani într-o corporație. Bărbatul a murit în cursul zilei de azi, după o lungă luptă cu cancerul.

Apropiații bucătarului sunt distruși în urma veștii primite.

„E o dimineata in care îmi moare un prieten dupa o lunga și demna lupta cu cancerul. Liviu Chiorpec, astazi este doar despre tine si sauvignonul va fi de acum incolo despre tine. Mi- e trist, mi- e frig, ma gândesc ca cei buni și cu lumini in suflete pleacă prea brutal, prea rapid din viata ta.

Ne- am cunoscut călcandu- ne pe picioare la cursurile de tango si am continuat povestind despre mări, țări si cărți, iubiri pierdute și piruete ale vieții. Ne- am dus alaturi anii imblanzindu- i cu șampanie și sauvignon blanc cautand in noi sunete și forme. Sa-i inveti, draga Liviu, pe cei de sus, sa bea șampanie la micul dejun”, a scris Raluca Neagu, a apropiată a lui Liviu Chiorpec, pe pagina sa de Facebook.