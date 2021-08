Cine ar fi iubita lui Chef Cătălin Scărlătescu, de fapt. Femeia, mai tânără cu 18 ani, este celebră la Antena 1

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai apreciați chefi din România și are o carieră de succes în domeniul culinar. Juratul de la Chefi la Cuțite este un bărbat discret, care niciodată nu a vorbit despre viața lui personală. Deși prietenii și colegii săi de platou chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu au încercat, de-a lungul anilor, să-l „cupleze” cu diverse domnișoare, nicio femeie nu ar fi reușit să-i pună capac vestitului chef până acum.

Pentru că este unul dintre cei mai apreciați chefi din România, Cătălin Scărlătescu a preferat dintotdeauna să-și țină viața personală și aventurile amoroase departe de ochii curioși ai presei și ca oamenii să-l aprecieze pentru calitățile sale profesionale. Cu toate acestea, conform celor de la Cancan, se pare că juratul de la Antena 1 s-ar iubi cu o celebră actriță.

Femeia care i-ar fi cucerit inima lui chef Cătălin Scărlătescu ar fi nimeni alta decât Doina Teodoru, fosta concurentă de la iUmor. Superba actriță este o femeie inteligentă, prezentabilă și apreciată de publicul din România. A devenit vedetă Antena 1 atunci când a participat la emisiunea jurizată de Mihai Bendeac, care apoi a cooptat-o pentru a juca în serialul Băieți de Oraș.

Chiar dacă există o diferență de vârstă de 18 ani între cei doi, fanii și-au exprimat entuziasmul pentru o posibilă relație între Cătălin Scărtălescu și Doina Teodoru. Cheful a declarat, acum ceva timp, că se află într-o relație, dar nu a dat detalii despre identitatea iubitei sale:

„Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat. Nu îmi place să aduc viața personală la TV. Urăsc astea la televizor. Mă țin și eu cu fetele de mână, sunt un om normal. Am și eu o iubită că nu pot sta singur cuc. În momentul de față am o relație!”, scriu cei de la cancan.ro

Totul a început atunci când Cătălin Scărlătescu a postat o fotografie cu el și Doina Teodoru împreună pe rețelele de socializare. Chiar dacă cei doi nu au vorbit despre relația lor, fanii au fost încântați de o posibilă poveste de dragoste dintre vedetele de la Antena 1.

Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel puțin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze. Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase.

Nu erau niște femei întreținute sau de întreținut. Erau foarte independente. (…) Independența trebuie să existe și la bărbați și la copii. Copilul trebuie să fie independent de mic. O să vă surprind, dar rareori le gătesc femeilor pentru a le impresiona. Arma nucleară este gătitul, dar este ultima soluţie. Dacă nici aşa nu le dau pe spate, gata! Mă las, fug! Eu le cuceresc cu sinceritatea mea”, declarat juratul de la Chefi la Cuțite acum ceva timp.