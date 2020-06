Vestea pe care toți românii o așteptau! Acordul semnat de DIGI | RCS RDS

RCS RDS a făcut anunțul așteptat de foarte mulți clienți, dar și de Consiliul Concurenței! Gigantul telekom a venit cu mai multe propuneri pe care le-a înaintat Consiliului Concurenței, care s-a declarat îngrijorat în legătură cu contractele încheiate de RCS RDS cu AKTA Telecom, Digital Cable Systems și ATTP Telecommunications.

Ce a promis RCS RDS Consiliului Concurenței

RCS RDS a promis modernizarea rețelelor preluate spre operare și menținerea prețurilor abonamentelor timp de trei ani pentru clienți, cu excepția unor situații excepționale, în vederea înlăturării îngrijorărilor concurențiale identificate în contextul încheierii unor contracte cu AKTA Telecom, Digital Cable Systems și ATTP Telecommunications.

RCS&RDS va asigura și servicii de comunicații electronice la același nivel de calitate și la aceleași prețuri standard oferite abonaților săi. În plus, compania va oferi noilor clienți alte contracte, la aceleași prețuri standard de care beneficiază deja abonații RCS și care sunt în medie cu 10-15% mai mici decât prețurile standard practicate de AKTA.

Investiții majore și prețuri mai mici

În plus, vor fi inițiate investiții pentru a furniza noilor clienți o calitate mai bună a serviciilor, de exemplu ca viteză de internet sau număr de canale TV. Investițiile vor fi realizate etapizat, astfel încât noua tehnologie să fie disponibilă pentru cel puțin 35% dintre clienții preluați în primul an, cel puțin 65% după al doilea an și cel puțin 95% după al treilea an.

La finele anului 2019, RCS&RDS a semnat un acord cu AKTA, cel mai mare jucător independent de pe pia­ța locală de cablu TV, care activează sub brandul AKTA prin Digi­tal Cable Systems (DCS) și AKTA Telecom, în baza căruia RCS&RDS va opera activele prin care sunt furnizate servicii de comunicații electronice către clienții de tip rezidențial. În acord sunt parte și Digital Cable Systems și ATTP Telecommunications.

Contractele sunt încheiate pentru o durată inițială de 3 ani, care poate fi prelungită la opțiunea oricăreia dintre părți pentru un nou termen de 3 ani. Sumele totale plătibile cu titlu de chirie sau preț de către RCS&RDS în temeiul acestor contracte sunt de maximum 77 milioane euro, exclusiv TVA.

„În România, RCS&RDS este implicată în furnizarea de servicii de comunicații electronice, precum: servicii de retransmisie a canalelor de televiziune prin cablu și DTH, servicii de acces la internet la puncte fixe, servicii de telefonie mobilă și telefonie fixă etc. În urma analizei Consiliului Concurenței, au rezultat anumite îngrijorări în ceea ce privește puterea de cumpărare a RCS&RDS pe piața canalelor de televiziune cu plată și concurența pe piața serviciilor de retransmisie a canalelor de televiziune și pe piața serviciilor de acces la internet la puncte fixe din România”, conform Consiliului Concurenței.