Vestea momentului în showbiz-ul din România. Vedeta PRO TV devine tată: „Suntem încântați să anunțăm”

De câțiva ani, George Piștereanu și soția lui trăiesc o adevărată poveste de iubire. În curând, cei doi vor începe un nou capitol al poveștii lor. Aceștia vor deveni părinți și se pare că actorul era convins 100% că va deveni tată de băiat. Însă, se pare că s-a înșelat.

Vestea cum că cei doi vor deveni părinți a fost făcută chiar de îndrăgitul cuplu, în urmă cu numai o zi. Cuplul a organizat o petrecere tematică, în cadrul căreia au aflat sexul bebelușului. Spre surprinderea lui George Piștereanu, cel mic va fi fetiță.

Îndrăgitul cuplu nu s-a rezumat doar la a împărtăși momentul cu familia și cu prietenii, ci l-au împărtășit și cu urmăritorii săi de pe Instagram. Actorul a postat mai multe fotografii în mediul online de la petrecerea organizată cu ocazia dezvăluirii sexului bebelușului.

George Piltereanu a fost sincer cu urmăritorii lui și le-a mărturisit că se aștepta să aibă un băiețel, dar va avea o fetiță. Însă, nici această veste nu l-a întristat ci din contră. Vedeta se declară fericită ca se mărește familia.

Vestea că familia se va mări vine la doar un an după ce, George Piștereanu și Giorgiana au devenit oficial soț și soție. La acel moment, cei doi au fost discreți și nu au oferit prea multe detalii vis-a-vis de eveniment. Ceremonia a avut loc în Las Vegas, într-un decor de poveste. Relația a fost supusă unor serie de provocări. Cei doi au fost nevoiți să aibă o relație la distanță. Însă, această etapă nu a durat mult.

„Am început să vorbim pe Facebook și după am transferat pe Facetime, pentru a și trebuit să ne vedem cumva. Și după care am hotărât să ne vedem. Eu fiind un gentleman, am spus să ne vedem în Portugalia, că e mai aproape de tine și ea a spus nu, în România, că e mai bine”, spunea George Piștereanu, la Antena Stars.