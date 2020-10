Va deveni tătic pentru a doua oară. Vedeta PRO TV a făcut anunțul La Măruță

Vedeta PRO TV va deveni tătic pentru a doua oară. Soția lui este însărcinată în cinci luni și va aduce pe lume tot o fetiță. Aceștia sunt căsătoriți de cinci ani, însă sunt într-o relație de zece ani.

Adrian Nartea și soția lui Alina Ferinceac vor deveni părinți pentru a doua oară. Actorul a anunțat în cadrul emisiunii ”La Măruță”, că soția s-a, fost manechin, este însărcinată cu cea de-a doua fetiță. Cei doi mai au împreună o fetiță, Mara, care are aproape 5 anișori.

Adrian Nartea în vârstă de 39 de ani, a spus că nu se așteptau să devină din nou părinți și că nu a fost ceva programat. Actorul susține că și-ar fi dorit băiat și că speră ca fiicele lui să păstreze numele Nartea după ce se vor căsători.

Actorul a cunoscut-o pe Alina în anul 2010, în Tunisia, unde au participat la o ședință foto. Adrian Nartea venea de la București, ea de la Milano. La acea vreme protagonistul serialului Vlad era manechin. Aceștia s-au plăcut imediat și decis să păstreze legătura.

“Eu eram în București pentru o scurtă vizită când am fost trimisă la casting în Italia și apoi, în Tunisia – că era ușor de ajuns dintr-un loc în altul. Eu am zburat din Milano, Adi a zburat cu restul echipei din București, deși eu mă așteptam să-l văd pe Radu Vâlcan, cu care mă întâlnisem la casting și pe care îl știam din prezentările lui Botezatu. Şi, în Tunisia, ne-am ochit”, adaugă Alina.

“Eu o știam pe ea, era supermodel, o admiram cât este de frumoasă, dar nu o cunoșteam personal. Ea nu mă știa, eram neica-nimeni pentru ea Ne-am salutat, ne știam din vedere, dar nu socializasem. Am făcut ședința foto, ne-am tatonat”, a dezvălui Adrian, potrivit Okmagazine.ro .

Odată cu trecerea timpului, dragostea dintre cei doi a devenit tot mai puternică, iar acum îi face să-și ierte micile greșeli din viața lor.

”De pildă, dimineața, când se spală pe faţă, împrăștie apă peste tot și, înainte, când voiam să intru și eu după el, trebuia să șterg mereu oglinda din baie. Acum avem două băi, fiecare cu baia lui, și nu mai avem această problemă.

Am mai avut un episod cu hainele împrăștiate, până când mi-am spus că nu are rost să ne stricăm starea pentru un motiv atât de pueril. Înainte să ne cunoaștem, eu eram control-freak, eram obișnuită să fac organizez lucrurile singură, să fie ordine peste tot. După care am dat de el, apoi a venit copilul… Deja m-am relaxat total, pentru că un copil schimbă radical lucrurile – chiar dacă vei pune o jucărie la locul ei, ea „va face pași“, povestește Alina.