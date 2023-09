Vestea momentului în showbiz-ul din România. Vedeta a născut. Primele imagini cu bebelușul

Claudia Snik a devenit oficial mămică. Artista dat naștere unui băiețel. Nu a durat mult, iar cel mic a făcut cunoștiință cu comunitatea brunetei de pe Instagram. Vedeta a postat mai multe poze cu cel mic. Ce nume special a ales vedeta pentru el?

Familia Claudiei Shik s-a mărit cu un nou membru. În cursul zilei de astăzi, artista a dat naștere unui băiețel. Bruneta a postat mai multe imagini din spital. Micuțul se va numi Elias Andrei. Recent, artista mărturisea că va fi nevoită să nască prin cezariană.

„Bebe urmează să vină pe lume între 5-8 septembrie, urmează să nasc prin cezariană, nu natural, din cauza problemei pe care am avut-o eu la naștere când m-am născut, va fi totul ok, sunt sub supravegherea unei doctorițe foarte bun. În momentul de față avem 1100 g și aproape 37 de cm”, spunea Claudia Shik, în urmă cu ceva timp, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Fosta concurenta de la ”Mireasa pentru fiul meu” a întâmpinat câteva probleme chiar înainte de a naște. Se pare că vedeta s-a ales cu o entorsă, după ce s-a dezechilibrat.

În ciuda entorsei, medicii au refuzat să-i pună piciorul în ghips și s-au rezumat doar la a-l bandaja. Potrivit acesteia, totul s-a întâmplat din neatenție. Cu toate acestea, speră să-și revină cât mai curând.

”Numărăm zilele deja, am mari emoții și pe deasupra acum mai am și piciorul rupt. M-am lovit din păcate și am entorsă, mă mișc destul de greu, sunt în cârje. Nu au putut să mi-l pună în ghips, mi-au pus doar fașă. M-am dezechilibrat, acum am greutate și nu mă mai pot ține așa bine, orice mișcare greșită și gata”, a spus Claudia Shik pentru Spynews.ro.