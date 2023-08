Vestea momentului în showbiz-ul din România. S-au logodit, în direct, la Antena Stars: „Ești totul meu”

Surpriză mare în showbiz-ul românesc. Unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România i-a pus inelul pe deget iubitei sale, iar răspunsul a fost unul pe măsura așteptărilor. Se pregătesc acum pentru nuntă, după o cerere în căsătorie la televizor.

O nouă logodnă în showbiz! Tot mai multe vedete au spus marele DA în ultima vreme, iar astăzi a venit rândul unui artist celebru și iubitei sale. Cei doi se pregătesc de acum înainte pentru nuntă, după ce s-au logodit în fața tuturor telespectatorilor.

Edward de la 2NormaL și iubita sa au decis că sunt suflete pereche și s-au logodit. Artistul i-a adus iubitei un inel prețios și i-a pregătit o declarație de dragoste de toată frumusețea. Aceasta a fost extrem de emoționată și a avut o reacție pe măsură, precum și un răspuns afirmativ.

Cei doi se iubesc de mult timp și simt că sunt de nedespărțit. Iubitei lui nu -a venit să creadă, iar în momentul în care l-a văzut pe Edward de la 2NormaL în genunchi în fața ei, s-a simțit extrem de emoționată.

Otilia Bilionera s-a logodit și ea cu iubitul ei tinerel, de doar 24 de ani. Cei doi se iubesc de un an și deja au făcut pasul cel mare. Artista a fost foarte surprinsă să vadă că cererea a avut loc chiar în ziua aniversării lor, iar răspunsul a fost cel așteptat.

Otilia Bilionera a fost foarte surprinsă de inelul scump pe care l-a primit și la care a visat mereu. Îl admirase mereu pe cel al sultanei Hurrem și spera că va avea parte măcar de unul ca al prințesei Diana, iar visul ei a fost îndeplinit: a primit un superb solitaire cu un safir imens, înconjurat de diamante.

Cei doi amorezi se pregătesc acum pentru nuntă, știind sigur că ei sunt suflete pereche și trebuie să facă acest pas important.

„Da, îmi doresc să am copii. Mi-aș dori să am un băiețel ca să aibă grijă de mine. Băieții sunt mai mămoși, fetele se mărită și se duc. Așa am fost și eu, am plecat la 18 ani de acasă.

Nu știu când, când va vrea Dumnezeu, când va considera el că e momentul. Mă simt pregătită, am 30 de ani. De acum știi cum e, se scurge timpul. Am intrat la numărătoarea inversă’, spunea Otilia Bilionera pentru Spynews.ro.