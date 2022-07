Otilia Bilionera, schimbare radicală după despărțirea de iubitul arab. E de nerecunoscut: „Problema este să nu dau în alte belele” EXCLUSIV

Otilia Bilionera este singură de câteva luni și profită la maximum de acest statut. Artista nu duce lispă de admiratori, însă, momentan, nu i-a atras niciunul atenția în mod special. Se bucură de libertate și de faptul că nu trebuie să dea explicații legate de programul sau de outfiturile îndrăznețe, pe care le etalează la fiecare apariție, fie că vorbim de concerte sau de evenimente.

Fosta concurentă de la Survivor 2022 s-a despărțit recent de iubitul ei de origine arabă, ea nefiind dispusă să își schimbe religia. Și, spre deosebire de alte separări care se lasă cu suferințe, în cazul cântăreței nu este deloc așa.

„Sentimental sunt bine, sunt liberă ca pasărea cerului. M-am despărțit de fostul meu logodnic cu care am stat 4 ani, dar acum sunt liberă. Asta este ceea ce mi-am dorit, pentru că eu, de la 22 de ani, tot am fost într-o continuă relație: ba de 2 ani, ba de 3 ani, ba de 4 ani. Eu nu am reușit niciodată să mă distrez, gen să simt că sunt liberă, că pot să fac ce vreau, să mă duc la club să stau până la 6 dimineața. Acum vreau să simt această libertate, de aceea sunt foarte fericită. Sper să știu cum să folosesc această libertate, problema este să nu dau în alte belele”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, Otilia Bilionera.

În vârstă de 30 de ani, cântăreața recunoaște că nu se grăbește să intre într-o nouă relație, preferând ca în viața ei să apară bărbatul potrivit. Admite că nu mai este ușor de impresionat și că își dorește ca viitoarea ei jumătate să o accepte așa cum este.

Chiar dacă are două procese cu fostul manager, pentru a-și recupera banii, despre care spune că i se cuvin, artista susține că nu are probleme financiare.

„Binișor, am concerte, noroc că am concerte în afară mai mult. Sunt câteva față de anii trecuți când a fost pandemie și nu am făcut nimic, când am fost în pagubă totală, anul acesta nu am de ce să mă plâng, slavă Domnului, s-a mișcat puțin treaba. Am avut un mic turneu în Turcia, 5 concerte în Cipru, iar acum, pe 23 iulie voi cânta pentru prima dată în Bangladesh Dhaka”, a precizat Bilionera.