Vestea momentului despre Florin Călinescu. Vedeta a făcut anunțul trist

Florin Călinescu a făcut un anunț extrem de trist pentru fanii săi. Cei care îl iubesc urmează să îi simtă mult lipsa pentru că moderatorul a luat o decizie în privința carierei sale. Îndrăgitul actor și om de televiziune se poate bucura totuși de reușite impresionante până la această vârstă. ,,Aşa am început şi la PRO TV cu „Ora 7, bună dimineață”, a subliniat fostul jurat de la emisiunea ,,Românii au talent”.

Celebrul actor și om de televiziune se pregătește pentru o surpriză uriașă pentru fani. Artistul în vârstă de 66 de ani are o carieră impresionantă și este împlinit din acest punct de vedere. Cu toate astea, iată că acum a recunoscut în cadrul unui interviu că nu va mai fi văzut o perioadă pe micile ecrane.

De asemenea, el are și un anunț bun pentru cei care îl îndrăgesc: realizează o nouă emisiune după bunul său plac ce se va numi ,,Only Fanz – Corabia nebunilor”.

,,Nu știu să o definesc, se numește „OnlyFanz” și e ceva de Florin Călinescu… Nu e podcast, pentru că o să urmeze și unul adevărat… Asta este o nebunie, dacă vrei. Aşa am început şi la PRO TV cu „Ora 7, bună dimineață”.

Actorul a subliniat că întotdeauna a fost un animal liber, iar atunci când a constatat că este ,la stăpân’ și i se pun anumite piedici în privința carierei, a ,,rupt lanțul” și a plecat.

,,Nu nu am făcut niciodată diferența că sunt cu un contract, că nu am avut niciodată contract strict de muncă, ca și angajat… Cât a fost Adrian Sîrbu, la PRO TV, legal, atunci am avut toată libertatea din lume. După aceea au venit niște băieți și s-a terminat distracția.

Eu nu pot să funcționez decât dacă sunt totalmente liber. Am să mă lupt până am să crap pentru libertatea ființei umane și în domeniul profesional, dar și ca ființă, în general”, a mai povestit fostul jurat de la ,,Românii au talent”.