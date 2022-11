Vestea momentului despre Dan Negru! Nimeni nu se aștepta: „Mă voi număra și eu” (exclusiv)

Vestea momentului despre Dan Negru! În circumstanțele în care telespectatorii erau obișnuiți să-l urmărească în noaptea dintre ani pe „Regele audiențelor”, nimeni nu se aștepta la astfel de declarații. Ce anunț a făcut celebrul prezentator de televiziune, cu o lună înainte de a intra în anul 2023.

Dan Negru este cunoscut drept „Regele audiențelor” în România. Prezentatorul de televiziune este singurul din țara noastră care a reușit, în ultimele două decenii, să țină telespectatorii în fața micului ecran, la trecerea dintre ani. După plecarea sa de la Antena 1, fanii au început să se întrebe dacă și-a schimbat planurile. Va prezenta emisiune de Anul Nou și în 2023?

La începutul anului curent, Dan Negru a decis să facă unele schimbări profesionale. Astfel, colaborarea cu Antena 1 a fost întreruptă. Prezentatorul a semnat, în schimb, cu postul Kanal D, unde se bucură de mult succes. El se află în spatele a două emisiuni foarte interesante, de tip quiz show. Este vorba despre „Jocul Cuvintelor” și „Tu Urmezi”.

După despărțirea de Antena 1, Dan Negru a anunțat pentru prima dată că nu mai intenționează să prezinte emisiuni de Revelion. La vremea respectivă, vorbea despre importanța petrecerii Anului Nou împreună cu familia și cei dragi, nu în fața ecranelor.

În circumstanțele de față, fanii lui Dan Negru au început să-și exprime curiozitatea cu privire la decizia în cauză. Va mai prezenta, până la urmă, „Regele audiențelor” Revelionul la trecerea în 2023? Prezentatorul de televiziune a dezvăluit, pentru redacția Impact-Playtech, care sunt planurile sale pentru Anul Nou.

Este prima dată, în ultimul sfert de secol, când Dan Negru nu va mai prezenta niciun program de Revelion la televizor. Acest aspect îi întristează pe fani. Totuși, prezentatorul a fost cât se poate de clar și a explicat care este, concret, motivul pentru care a hotărât să refuze o astfel de cerere.

„România are, de tot, un secol. Din secolul ăsta, aproape un sfert, noi am petrecut împreună revelioane. Anul ăsta, e doar o pauză între două aplauze. Acum doi ani, în vârful pandemiei, am bătut împreună un record european. Revelionul nostru a fost al doilea după BBC în Europa”, a spus prezentatorul de televiziune, într-o intervenție pentru Impact.ro.