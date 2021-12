Vestea genială primită de Pepe pe pârtia de la Azuga. Familia l-a sunat să îl anunțe EXCLUSIV

Plecat la munte, împreună cu iubita sa, Yasmine, și cele două fiice ale sale, din căsătoria cu Raluca Pastramă, Maria și Rosa, artistul a primit vestea că a devenit unchi, după ce soția nepotului său, Giuliano, a născut o fetiță perfect sănătoasă, în timp ce artistul se afla pe pârtia de schi de la Azuga.

Bucurie mare în familia lui Pepe, chiar cu câteva zile înaintea anului nou. Artistul a devenit unchi, după ce soția nepotului său, fiul lui Gianni, fratele cel mare, a născut o fetiță.

Artistul a primit vestea în timpul vacanței de la munte, acolo unde se află cu iubita sa, Yasmine și cele două fiice ale sale, din căsătoria cu Raluca Pastramă, Maria și Rosa și a fost în culmea fericirii, acesta urmând însă să sărbătorească fericitul eveniment în familie, la întoarcerea acasă.

Pepe are o familie extrem de unită, care i-a fost mereu alături. Artistul se înțelege de minune cu cei doi frați ai săi, Gianni și Miguel, dar și cu sora sa, Loredana, de profesie avocat. Membrii familiei Pascu obișnuiesc să-și spună „La Famiglia”.

Tatăl artistului este Ion Talent, iar mama sa, Tatiana, se bucură de o mare apreciere din partea copiilor și a nepoților săi. Toată familia obișnuiește să se reunească la evenimente importante, iar rudele artistului o cunosc deja pe Yasmine, iubita acestuia de după divorțul de Raluca.

După o masă petrecută de Crăciun în mijlocul familiei, Pepe a plecat împreună cu Yasmine și cele două fiice, Rosa și Maria, într-o vacanță la munte. Cei patru au mai petrecut astfel de concedii împreună, chiar în această vară alegând drept destinație Parisul.

Cuplul format de Pepe și iubita sa este unul extrem de sudat, iar fiicele din căsătoria artistului cu Raluca Pastramă s-au obișnuit deja cu noua normalitate din viața lor. Pepe, Yasmine și cele două fiice ale artistului, s-au fotografiat în cursul zilei de ieri cu admiratorii care i-au zărit pe pârtia de schi de la Azuga, acolo unde cei patru se distrau de minune.

De când are o nouă iubită, Pepe și-a asumat public acest lucru. Acesta a povestit pe Instastory câteva detalii despre povestea de iubire pe care o trăiește.

„Nu am ce să povestesc mai mult despre relația pe care o am, mai ales că suntem la început. Nu vreau să regret peste șase luni ceva spus acum, așa că tot ceea ce zic este că da, suntem împreună, ne-am asumat.

Am recunoscut că suntem împreună și am postat pe Instastory. Noi ne întâlnim, discret, de ceva vreme, dar acum am fost văzuți public împreună pentru că am decis să ne afișăm și public”, spunea acesta la începutul relației.