Rebecca Pascu, sora secretă a lui Pepe, a împlinit 18 ani. Tânăra arată spectaculos

Sora secretă a lui Pepe a împlinit 18 ani. Rebecca Pascu a primit un cadou scump de la bunica ei. Sunt puțini care știu că Pepe are o soră vitregă. Tânăra se numește Rebecca și provine dintr-o relație secretă a lui Ion Pascu, tatăl celebrului artist. El are în total 7 copii. El a vorbit despre copiii lui, în urmă cu mai mult timp. Bărbatul a recunoscut că Pepe mai are 6 frați, dintre care trei vitregi. Rebecca este cea mai mică fată a lui Ion Talent, așa cum mai este cunoscut tatăl lui Pepe.

Rebecca, sora lui Pepe, a împlinit 18 ani

Tânăra îi calcă pe urme fratelui său vitreg, având și ea talent la muzică.

„Eu nu am nici 4 şi nici 5 copii, ci 7. Nu mi-am ascuns viaţa sau copiii. I-am făcut pentru că mi i-am dorit şi îi iubesc pe toţi la fel de mult. Cu Tatiana mea (n.r. soția) am patru copii, pe care îi cunoaşteţi mai bine. Mai am o fată de 42 de ani, Roberta Pascu, şi un băiat de 40 de ani, Cotizo Pascu. Şi, în sfârşit, acest copil, Rebecca. Tatiana mea ştie tot şi nu m-am ascuns niciodată de ea. Mi-a plăcut viaţa şi dacă ar fi să mă reîntrupez, aş face acelaşi lucru”, declara tatăl lui Pepe.

Mezina a devenit acum majoră și a avut o petrecere pe gustul ei, unde a primit o mulțime de cadouri de la familie și prieteni.

De altfel, ea a primit de la bunica ei o mașină. Rebecca se pregătește acum să dea de permis și să își ia carnetul pentru a conduce darul primit.

„Toate cadourile au fost frumoase, fiecare în parte. Am primit de toate, și o mașinuță de la mamaie. Ea a pus acolo strop cu strop să-mi facă ceva frumos de ziua mea. Chiar apreciez fiecare gest din partea familiei mele. Acum urmează să dau sala”, a mărturisit Rebecca Pascu.

Tatăl fetei nu este de acord ca ea să cânte manele

Tânăra a spus, într-un interviu, că tatăl ei nu este de acord ca ea să intre în industria manelelor. Deși i-a explicat că acesta este drumul pe care vrea să meargă, se pare că Ion Talent nu este de acord cu asta.