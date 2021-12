Pepe schimbă relația cu noua iubită. Ce pas a făcut, totul e clar acum

Pepe se bucură din nou de fiorii dragostei, iar relația după mariajul cu Raluca Pastramă merge de minune. Ce pas a făcut artistul acum? Fanii sunt extrem de fericiți de noile schimbări și de faptul că îl văd fericit pe acesta.

Pepe și Raluca Pastramă uimeau pe toată lumea în urmă cu ceva timp atunci când anunțau că urmează să divorțeze. Deși a apărut un mic scandal la începutul despărțirii lor, totul a revenit pe un făgaș normal și cei doi au dispărut din tabloide din cadrul acestui subiect.

Ambii sunt acum fericiți pentru că au găsit o cale comună de a menține o relație bună de dragul fetițelor pe care le au împreună. Între timp, Pepe și-a găsit fericirea în brațele altei femei. Cântărețul și Yasmine se bucură de clipe fantastice la munte în această perioadă.

Detaliul care i-a mirat pe mulți a fost că a adus-o pe amoreză în vacanța cu fetele lui. Pasul imens în relație a fost cu siguranță remarcat de toți cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare încă din primele clipe.

Solistul nu s-a ascuns de internauți și a făcut publice câteva imagini chiar de pe pârtie. Din imagini se poate vedea că Rosa și Maria s-au obișnuit deja cu noua parteneră a tatălui și că se distrează în voie și alături de ea.

Celebrul jurat de la ‘Next Star’ a susținut că și-a asumat relația pe care o are. De asemenea, vedeta nu este pentru prima oară când spune acest lucru, ci a mai povestit pe Instastory câteva detalii despre povestea de iubire pe care o trăiește.

Amintim că fanii săi au fost șocați de anunțul divorțului, mai cu seamă că la începutul scandalului Raluca a făcut câteva acuzații grave. Concret, femeia mărturisea că artistul a fost violent cu ea, ulterior și-a retras cuvintele.

„Nu am ce să povestesc despre relația pe care o am, nu vreau să spun acum prea multe, mai ales că suntem la început. Nu vreau să regret peste șase luni ceva spus acum, așa că tot ceea ce zic este că da, suntem împreună, ne-am asumat.

Am recunoscut că suntem împreună și am postat pe Instastory. Noi ne întâlnim, discret, de ceva vreme, dar acum am fost văzuți public împreună pentru că am decis să ne afișăm și public”, a declarat Pepe, pentru fanatik.ro.