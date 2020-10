Vestea dimineții despre aceste pensii. Soluția pentru milioane de pensionari ca să aibă o pensie mai bună

Noi informații despre veniturile pensionarilor: activele fondurilor de pensii private obligatorii sunt în creștere.

În 2012, o nouă categorie de persoane asigurate a fost încadrată în sistemul pensiilor private obligatorii. Este vorba despre cadrele militare, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu un statut special din domeniul administrației penitenciarelor.

În prezent, fiecare angajat plătește o contribuție de asigurări sociale aferentă sistemului public de pensii; contribuție aferentă cu 10,5% din salariul brut al fiecărui contribuabil. Astfel, odată ce optează pentru o pensie privată, o parte din contribuție va fi redirecționată către contul individual deschis în numele fiecărui participant la fondul de pensii ales. De atunci și până acum, pensiile private au devenit punctul nevralgic al discuțiilor de zi cu zi din România, subiect asupra căruia, pentru mulți, nedreptatea a fost lege.

„Se caută soluții”, spun implacabile autoritățile. În schimb, datele Autorității de Supraveghere Finansiară (ASF) spun că fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 68,54 miliarde de lei, pe 31 august 2020, în creștere cu 18,6% față de nivelul existent la 31 august 2020, și cu 3,31% peste nivelul din luna anterioară.

Titlurile de stat dețin cea mai mare pondere în cadrul activelor (45,6 miliarde de lei, respectiv 66,53%), pe locul doi clasându-se acțiunile, cu 13,57 miliarde de lei – 18,80% – în timp ce pe locul trei se situează obligațiunile corporative (3 miliarde de lei, respectiv 4,39% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, valoarea activului total al fondurilor de pensii de la Pilonul II era de 68,540 miliarde de lei, în luna august a anului 2020. Valoarea activului net era de 68,511 miliarde de elei, iar fondurile private obligatorii aveau 7,678 milioane de participanți.

Din ce în ce mi multe persoane își îndreaptă atenția spre pensiile private din cauza riscului de colaps la care este supus sistemul de pensii de stat. Pe de altă parte, specialiștii din domeniu spun că românii nu au încă încredere în acest sistem.

„Am lucrat în străinătate și, de frica faptului că nu o să iau nici de acolo, nici de aici, am optat să plătesc la privat. Nu mai am încredere în fondul de la stat. Mai bine îmi pun eu banii. Între stat și privat, eu am încredere în privat”, a spus un cetățean pentru romantv.

„Dacă nu o putem folosi decât la o anumită vârstă, nu mă interesează. Faptul că nu mai avem fonduri la stat mă îngrijorează. O să ne oblige să muncim până la 70 de ani ca să avem ceva”, a spus un altul.