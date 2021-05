Vestea despre Lidl despre care toți românii trebuie să afle. Ce s-a întâmplat cu retailerul german

Retailerul Lidl, care este activ pe piața locală cu aproape 300 de magazine de tip discount, a ajuns în anul 2020 pe locul cinci în topul celor mai mari importatori locali, devenind cea mai bună poziționare de la intrarea pe piață.

De menționat este că în cei trei ani anteriori, respectiv 2017-2019, nemții au fost pe același loc șase în topul INS. Lidl a intrat pe piața locală în 2011, când a preluat rețeaua Plus Discount. Nemții au pariat pe mărci private, iar 80 % din produsele de la raft poartă un brand al companiei. Mărcile private sunt produse în aceeași fabrică pentru mai multe piețe, iar retailerul a obținut un preț mai bun.

Retailerul a ajuns în anul 2020 pe locul cinci în topul celor mai mari importatori locali. Anul trecut, în plină pandemie, Lidl și Petrotel-Lukoil SA au făcut rocada în clasament, fapt care le-a permis nemților să pătrundă în top cinci, unde și-au mai făcut loc Dacia, Ford, Rompetrol și Star Assembly, adică trei companii din industria auto și una din energie. Lidl nu își face loc însă în topul marilor exportatori, top 500, cu toate că nemții au spus că au trimis pe alte piețe bunuri în valoare de câteva zeci de milioande de euro.

Cifră de afaceri pe un trend ascendent

În 2019, Lidl a obținut afaceri de aproape două miliarde de euro, după o creștere de peste 25%, una dintre cele mai mari din comerțul local. De altfel, disconterul german Lidl, unul dintre cei mai mari jucători din comerțul local după cifra de afaceri, și-a menținut businessul pe plus anul trecut, el crescând cu un ritm asemănător celui de dinainte de pandemie.

Înainte de anul 2020, ritmul de creștere al cifrei de afaceri a acestei rețele de magazine a fost de 25-30% peste media pieței. Așadar, afacerea a mers spre 12 mld. lei, potrivit ZF. Această cifră de afaceri s-a menținut pe un trend ascendent atât în ce privește expansiunea rapidă, circa 30 de unități noi, nemții având aproape 300 de magazine cu prețuri mici, dar și în ce privește creșterile like for like. Evoluția duce și la creșterea importurilor și la o ascensiune în clasament. De asemenea, oficialii Lidl nu au dorit să comenteze evoluţia importurilor, dar nici să ofere o valoare a acestora.

Lidl reprezintă un lanț de magazine de tip discount, care a fost fondat în Germania și operat de concernul Lidl Stiftung & Co. KG cu sediul în orașul Neckarsulm.