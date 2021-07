Vestea dată de Larisa Iordache de la Tokio. Care e situația medicală a campioanei

Vestea dată de Larisa Iordache de la Tokio. Marea campioană se luptă în aceste zile cu accidentarea survenită în calificările concursului feminin de gimnastică de la Jocurile Olimpice. Ea a suferit o entorsă la glezna stângă și a fost nevoită să ia o pauză de la antrenamente. Larisa va concura în finala de la bârnă programată luni, 3 august.

Larisa Iordache face eforturi supraomenești la Tokio. Multipla laureată olimpică, mondială și europeană a trebuit să treacă, mai întâi, peste decesul mamei sale. Tragicul eveniment a avut loc cu o lună înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice 2020. Apoi, din cauza durerilor resimțite, ea a anunțat că nu va mai participa și în concursul de individual compus. Larisa a preferat să se concentreze pe „puntea suspinelor”, probă la care a simțit că are mai multe șanse la o medalie.

Ea concurat, duminica trecută, în calificările concursului feminin de gimnastică. A reușit să obțină a patra notă din competiție, intrând în finala programată pentru 3 august. Dar, la finalul exercițiului, Larisa Iordache a acuzat dureri mari la glezna stângă și a avut nevoie de îngrijiri medicale. După efectuarea unui RMN s-a descoperit că sportiva are o entorsă metatarsiană. Iar toată lumea s-a întrebat dacă va putea concura în finala aparatului unde e calificată.

Am fost puțin speriată deoarece nu am avut o pregătire exact așa cum mi-am dorit pentru Jocurile Olimpice, dar mă bucur că am putut să rămân psihic tare și să fiu aici. (…) Cred că e ceva normal pentru mine să concurez cu dureri. Am intrat cu dureri de gleznă. În finală, sper din suflet să mă regăsesc pe bârnă ca și astăzi.

Mă bucur că am ajuns aici, mă bucur că am putut să performez, în limita bunului simț și să pot să fac o bârnă cât de finală. Până în finală mai am 8 zile în care să reglez ceea ce am greșit astăzi, micile greșeli avute. Vreau să fiu puternică, de asta am nevoie”, a spus Larisa Iordache, la finalul probei, potrivit GSP.ro.