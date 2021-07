Par mari premiile medaliaților la Jocurile Olimpice 2020? Priviți palmele unui canotor după antrenamente intense

Sportivii care participă la Jocurile Olimpice 2020 poartă în spatele lor mii de ore de muncă, de antrenamente. La final, câțiva se bucură și de o recompensă financiară oferită de țara pe care o reprezintă. Dacă vi se par mari premiile obținute de medaliații noștri olimpici, trebuie să priviți fotografia palmelor unui canotor. Apoi, veți decide dacă merită sau nu acei bani.

Premiile medaliaților la Jocurile Olimpice 2020 pot însemna multe zeci de mii de euro. Pentru olimpici români recompensa este de 70.000 de euro pentru aur, 50.000 pentru argint și 30.000 pentru bronz. Suma poate fi suplimentată de cluburile de care aparțin cu până la 50%. Prin urmare, Ancuța Bodnar și Simona Radiș, „fetele de aur” ale canotajului românesc la Tokio, vor încasa cîte 105.000 euro. Sumei i se vor adăuga și o mașină, dar și renta viageră prevăzută prin lege.

Astăzi, echipajul masculin de dublu rame format din Marius Cozmiuc şi Ciprian Tudosă a câștigat medalia de argint. A fost cea de-a treia clasare pe a doua treaptă a podiumului pentru delegația României la Tokio. Prima medalie de argint a fost adusă de spadasina Ana Maria Popescu. A fost urmată de echipajul masculin de patru rame, format din Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari. Cu toții vor fi recompensați cu o sumă ce se poate ridica la 75.000 de euro.

Când mă gândesc la momentul în care am început, ce încredere sau ce speranțe aveam, ce rezultate… Practic nu erau. Până acum ne calificam cu greu, dar nu aveam nicio șansă pentru finala A. Acum nu doar că am intrat în finală, dar am luat și medalie. Trebuie să nu cedezi niciodată! Să lupți tot timpul pentru visul tău, fără regrete”, a spus Marius Cozmiuc, după argintul olimpic, pentru GSP.