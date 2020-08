Veste uriașă pentru toți românii cu credite la bancă. Cel mai mic ROBOR din ultimii 2 ani

Astăzi, indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 2,04%, de la 2,05%, şi a atins cea mai mică valoare din martie 2018 și până în prezent, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României. În funcție de acest indice sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei. Ce decizie au luat specialiștii BNR, aflați în paragrafele următoare.

ROBOR la trei luni a scăzut, din nou, la 2,04%, de la 2,05%, și a atins cea mai mică valoare începând din luna martie a anului 2018 și până acum. Între timp, ROBOR la șase luni a stagnat la 2,13%, valoare înregistrată și în ședința precedentă, când a atins cel mai scăzut nivel din 14 noiembrie 2017 (2,07%) încoace.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât, pe 5 august, reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,50% pe an de la 1,75% pe an. Măsura a fost pusă în aplicare din 6 august. Hotărârea încurajează investițiile și consumul, iar, potrivit specialiștilor, economia ar putea, astfel, să se mențină în mișcare în această perioadă de criză.

Este deja a treia oară de la începutul pandemiei de COVID-19 când BNR reduce dobânda, încurajând, astfel, circulația banilor și nu depozitarea lor. Până în prezent, Banca Națională a redus cu un punct procentual dobânda de politică monetară față de nivelul la care se afla în luna martie (înainte de a fi decretată starea de urgență în România), când era de 2,5%.

„Consiliul de administrație al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,50 la sută pe an, de la 1,75 la sută pe an, începând cu data de 6 august 2020; totodată, a decis reducerea la 1,00 la sută pe an, de la 1,25 la sută pe an, a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit, și la 2,00 la sută pe an, de la 2,25 la sută pe an, a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard).

De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. În condițiile unui deficit de lichiditate pe piața monetară, Consiliul de administrație al BNR a hotărât continuarea efectuării de operațiuni repo și a cumpărării de titluri de stat în lei de pe piața secundară“, se arată într-un comunicat al băncii centrale.