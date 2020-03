Veste tristă pentru fanii lui. Un actor îndrăgit de români a fost diagnosticat cu coronavirus

Veste tristă pentru fanii serialului ”Tânăr și neliniștiti”. Unul dintre actorii principali, Greg Rikaart, a fost diagnostica cu coronavirus. Aceasta este încă un motiv de supărare pentru împătimiții produicției, după ce la începutul anului, producătoarea filmului a murit, la vârsta de 91 de ani, iar filmările au fost anulate din cauza pandemiei de Covid-19.

Depistat pozitiv chiar dacă se consideră un tânăr sănătos

Indiferent de statul social, banii din cont, ori de vârsta și starea de sănătate, coronavirusul afectează oamenii din toate spectrele scoietății. După actori precum Tom Hanks sau Olga Kurylenko, o nouă vedetă de la Hollywood a aflat că este infetată cu Covid-19. Este vorba de actorul Greg Rikaar, de 43 de ani, care joacă rolul lui Kevin Fisher, în serialul ”Tânăr și neliniștit”. El a aflat de acest lucru după ce, timp de 11 zile a avut febră mare și dificultăți de respirație, iar în urma testului a fost depistat pozitiv, relatează click.ro

„Sunt un tânăr destul de sănătos, de 43 de ani, care nu fumează, nu bea mult, mănâncă bine și face exerciții fizice în mod regulat, iar aceasta a fost cea mai grea experiență din viața mea„, a scris actorul pe paginile de socializare.

El a povestit și cum au debutat simptomele. „În urmă cu două săptămâni, toată lumea din casa mea a avut o tuse, iar fiul meu a venit acasă de la școală cu febră mare. Toți s-au recuperat, dar starea sănătății mele s-a deteriorat. M-am izolat de familia mea și sunt în carantină de sâmbătă, 14 martie. Am avut febră timp de 11 zile, am avut dificultăți de respirație și am fost diagnosticat cu pneumonie. Azi e prima zi în care nu mai am febră, dar mi s-a spus să mai rămân izolat încă 72 de ore, apoi mă muta înapoi cu familia mea”

Puțini știu că Greg Rikaar este gay și are un copil cu iubitul său

Nu multă lume cunoaște faptul că îndrăgitul actor este gay. El s-a căsătorit cu producătorul Robert Sudduth în 2015 și au împreună un băiețel de 3 ani, care se numește Montgomery. În serialul ”Tânăr și neliniștit” Greg joacă încă din anul 2003, iar personajul pe care îl interprezează este de cuceritor.