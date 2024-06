Veste surpriză pentru Babasha după ce a fost umilit la concertul Coldplay. Totul e oficial

După ce a fost umilit pe Arena Națională de conaționalii săi, în timpul concertului Coldplay, Babasha a primit acum o veste bună. Interpretul de manele a rămas surprins atunci când a fost invitat să cânte la un concert de renume din România.

Babasha a primit o veste surpriză, după ce a fost umilit la concertul Coldplay

Așadar, veștile bune încep să apară pentru Babasha, tânărul interpret de manele care a fost umilit la concertul Coldplay de pe Arena Națională. A fost huiduit atunci la scenă deschisă de 50.000 de spectatori, sub privirile șocate ale trupei britanice. Membrii Coldplay nu au înțeles ce s-a întâmplat și de ce românii îl huiduie pe conaționalul lor aflat pe locul 1 în trending.

A fost nevoie de un discurs emoționant din partea lui Chris Martin pentru ca Babasha să fie primit cu aplauze în cea de-a doua seară de concert.

”M-am simțit cumva vinovat că am făcut ceva rău”

”Aseară am susţinut primul nostru concert în România. Am fost şocat, trist şi m-am simțit cumva vinovat că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta.

Călătorim în toată lumea, poate nu înţelegem prin ce treceţi voi, cultura voastră, dar ştiu că iubim lumea la fel, asta însemnând că şi pe români. Pentru noi ieri a fost foarte frumos, noi vă iubim oricum. Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume”, a spus Chris Martin.

Chiar dacă a fost șocat de reacția publicului de la Arena Națională, în prima seară de concert, Babasha nu regretă nimic. Ar face-o din nou, deoarece recunoaște că a fost o ocazie care apare o dată-n viață pentru un artist, să aibă onoarea de a fi invitat de trupa Coldplay să cânte alături de ei pe aceeași scenă.

Reacția lui Babasha, după huiduielile de pe Arena Națională

”Vă salut pe toți! Sunt Babasha și aș vrea să revin și eu cu un răspuns pentru tot ceea ce s-a întâmplat, deși nu sunt în măsură să intru în discuții, tocmai fiind în centrul atenției acum. Nu vreau să creadă lumea că profit de așa ceva. Las oamenii la buna lor plăcere să judece situația. Pentru cine nu știe, cei de la Coldplay au vrut să facă un moment cu un artist român pentru concertul lor, cel de pe 12 și 13 iunie. Ei s-au uitat în topuri muzicale și m-au văzut pe mine. Ei personal i-au contactat pe impresarii mei.

Nu știu câți dintre voi ați fi refuzat o astfel de oportunitate, pentru că vorbim despre un alt nivel și, indiferent de toate huiduielile din lume, tot aș fi acceptat. Așa ceva este o dată în viață. Am avut și o probă de sunet înainte, pentru că așa este normal, cu Chris Martin personal. Lui i-a plăcut foarte tare de mine. Nu mă așteptam în viața mea să fie chiar atât de rău. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au luat apărarea.

Sunt câteva persoane de la care nu mă așteptam. Eu sunt doar un puști de 22 de ani care chiar muncește, zi și noapte, pentru un vis. Pentru cine nu înțelege, maneaua este rău famată doar din cauza rasismului, nu din cauza muzicii în sine. Străinii ne apreciază, doar românii nu ne apreciază”, a fost reacția lui Babasha.

Invitat la un concert de trap

Ei bine, concertul Coldplay s-a încheiat, iar Babasha a primit acum o veste bună. A primit acum o nouă invitație, la un festival de trap. Organizatorii festivalului de la Costinești #beachplease au făcut deja anunțul public – pe mai multe rețele de socializare, iar utilizatorii au reacționat într-un număr impresionant, postarea de pe pagina de Instagram a festivalului de trap a reușit să strângă peste 130.000 de aprecieri și 160.000 de comentarii.

”Cerul nostru plin de stele este acum complet! @babashaofficial, bine ai venit la Costinești #beachplease”, se arată în descrierea postării de pe pagina de Instagram a festivalului.