Ce a făcut Loredana Groza când a urcat pe scenă Babasha: “Am fost aproape singura”. Cântărețul de manele a reacționat imediat

Acum s-a aflat ce a făcut Loredana Groza când, în timpul concertului britanicilor de la Coldplay, a urcat pe scenă Babasha, tânărul cântăreț de manele care a împărțit România în două, în ultimele zile. Lore a publicat dovada video pe o rețea socială.

Wow, ce a făcut Loredana Groza când a urcat pe scenă Babasha

Toate platformele de socializare au vuit, în ultimele două zile, după prima parte a concertului Coldplay la București, iar televiziunile din România au acordat timp de emisie specială pentru evenimentele petrecute în timpul concertului susținut de britanici pe Arena Națională, iar motivul îl cunoaștem, probabil, cu toții.

Mai exact, în timpul concertului, britanicii au făcut ceea ce au făcut peste tot prin lume, unde au ajuns cu concertul lor. Au invitat pe scenă un artist din țara respectivă. În România, însă, pe primul loc în trending s-a situat Babasha, cântărețul de manele.

Momentul său artistic s-a transformat însă într-un eșec total pentru tânărul în vârstă de 22 de ani, deoarece publicul de pe Național Arena l-a huiduit la scenă deschisă. Și au fost peste 50 de mii de oameni. Ei bine, în timp ce aproape tot publicul aflat pe stadion îl huiduia pe Babasha, printre puținii săi susținători s-a numărat și Loredana Groza.

”Suntem Made in Romanie”

Artista l-a aplaudat pe cântăreț, iar dovada a fost postată de cântăreață pe contul ei de Instagram. Iată mesajul care a însoțit videoclipul:

„Sunt mai actuale ca niciodata versurile pe care le am scris acum 17 ani si ceva:

“Chiar daca esti moldovean, ardelean sau oltean

Suntem Made in Romanie

Chiar daca esti banatean, regatean sau tigan,

Suntem Made in Romanie..”

Aseara la Coldplay am fost aproape singura care s-a ridicat si a aplaudat momentul atat de controversat in care tanarul cantaret roman a urcat. @babashaofficial a cantat pe scena alaturi de Chris Martin.

Just Relate not React

Just Include not Exclude!

We are all Made in Romania!”, a scris Loredana Groza pe Instagram.

Gestul său nu a trecut neobservat. Chiar Babasha, artistul care a trecut printr-un moment foarte greu al carierei sale, i-a mulțumit printr-un comentariu. „Mulțumesc din toată inima”, a scris Babasha.

Ei bine, între timp a venit și ziua a 2-a a concertului Coldplay, iar Babasha a revenit pe scenă pentru încă un moment artistic. De data aceasta, manelistul a fost aplaudat de 50 de mii de conaționali de-ai săi, care s-au trezit între timp la realitate.