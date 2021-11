Noile filme și seriale apar pe HBO Go în mod regulat, iar programul HBO din săptămâna 15 – 21 noiembrie 2021 este la fel de delicios ca un ospăț, cu premiere inedite precum serialele și filmele preferate. Iată ce filme și seriale noi apar pe HBO Go în săptămâna 15 – 21 noiembrie.

HBO Go – filme și seriale noi care apar în săptămâna 15 – 21 noiembrie

Pe parcursul fiecărei luni, HBO Go adaugă o listă de filme și seriale noi care cuprinde programe originale, clasice vechi și titluri de cinema. Dintr-o listă plină de superproducții premiate, un titlu în premieră se remarcă drept cel mai bun film nou care vine la HBO luna aceasta.

D0acă te întrebi ce să urmărești acum la HBO Go, nu căuta mai departe de cele mai proaspete titluri care apar în această săptămână 15 – 21 noiembrie 2021. Iată o listă completă și un program complet cu noutățile din această săptămână de la HBO Go.

Filme și seriale noi pe HBO Go

Noile seriale, sezoane și episoade de pe HBO Go se lansează în această săptămână din noiembrie, cu multă așteptare. Linia de noi filme și seriale de la HBO Go din luna noiembrie prezintă premierele unora dintre cele mai mediatizate filme și seriale din acest an. Iată ce filme și seriale noi apar la HBO în săptămâna 15 – 21 noiembrie:

Filme și seriale HBO Go 15 noiembrie

TSUKIMICHI – Moonlit Fantasy – Serialul spune povestea unui copil normal, Makoto Misumi, care, după ce a fost transportat într-o lume fantastică pentru a servi drept erou, este eliberat atunci când zeița fără nume a lumii decide că nu se ridică la standardele ei de frumusețe.

Filme și seriale HBO Go 18 noiembrie

Craftopia, Max Original – Sezonul 2 – Craftopia este o emisiune epică de concurs de meșteșuguri pentru copii, găzduită și produsă de influentatoarea de pe YouTube Lauren Riihimaki alias (LaurDIY).

Comedy Chingonas

The Sex Lives of College Girls – Noul serial de comedie și dramă în 13 episoade al lui Mindy Kaling urmărește viața a patru colege de cameră în vârstă de 18 ani, boboace (Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp și Alyah Chanelle) de la prestigiosul Essex College din Vermont, acoperind stilul lor de viață sexual activ în timp ce se confruntă cu diversele suișuri și coborâșuri pe care le aduce viața de colegiu. Asigură-te că vei avea parte de toată drama și ilaritatea suculentă, urmărind The Sex Lives of College Girls imediat ce va ajunge la HBO Max luna aceasta.

Sort of (CBC)

Tom and Jerry in New York – Sezonul 2 – Urmăriți iconicul duo de șoareci și pisici în timp ce se instalează în noua lor locuință de la Royal Gate Hotel și dezlănțuie haosul în marele oraș, provocând un haos hilar în centru, în centru și oriunde îi duc escapadele lor maniacale.

Filme și seriale HBO Go 19 noiembrie

The Killing of Kenneth Chamberlain, 2019 – Bazat pe povestea reală a evenimentelor care au dus la moartea lui Kenneth Chamberlain Sr., un veteran afro-american în vârstă cu tulburări bipolare, care a fost ucis în timpul unui conflict cu ofițerii de poliție care au fost trimiși să îl verifice.

King Richard, Warner Bros (contra cost) – O privire asupra modului în care superstarurile tenisului Venus și Serena Williams au devenit ceea ce sunt după ce au fost antrenate de tatăl lor, Richard Williams.

Real Time with Bill Maher – Sezonul 19, Final – Comediantul și satiristul politic Bill Maher discută evenimente de actualitate cu invitați din diferite medii.

Stath Lets Flats – Sezonul 3 – Comedie care îl urmărește pe incompetentul agent imobiliar greco-cipriot Stath, care lucrează pentru afacerea de familie Michael and Eagle.

Filme și seriale HBO Go 20 noiembrie