Când ajunge HBO Max în România. A intrat deja în mai multe țări din Europa cu prețuri decente

HBO Max a ajuns deja în Europa și urmează să ajungă curând și în România. Platforma de streaming a Warner Media a început lansarea progresivă în Europa.

HBO Max vine în România

Pentru început, HBO Max a intrat pe piețe din Spania și Andorra, după ce a făcut primul pas prin oferirea serviciilor în țările scandinave.

HBO Max vine în Europa pe o piață cu mulți concurenți precum Netflix, Disney+, Amazon Prime Video sau Apple.

Totuși, HBO Max oferă seriale precum Game of Thrones și Sex and The City, dar și filmele Warner, care vor fi disponibile la o lună și jumătate după lansarea lor în cinematografe.

Pentru a îi convinge pe clienții din cele 6 țări unde HBO este deja prezent din 2012, în Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda, iar din 2016 în Spania și Andorra, HBO Max propune un abonament anual cu o economie de 30%.

Cât va costa abonamentul

Costă în fiecare lună 89 de coroane, adică 8,80 de euro în Suedia și Norvegia, 79 de coroane, adică 10,5 euro în Danemarca și 8,99 în Spania și Finlanda.

Pentru prima lună, grupul a lansat o promoție specială care durează 30 de zile în care prețul abonamentului lunar este redus cu 50%.

Din aceste 6 țări, anul viitor HBO Max urmează să intre în alte 21 de țări din Europa, inclusiv în România, unde HBO oferă deja servicii, dar și în țări precum Țările de Jos și Turcia, unde nu era prezent până acum.

Platforma de streaming deținută de gigantul american al telecomunicațiilor AT&T a fost lansată inițial în luna mai 2020 în SUA, după ce Apple și Disney și-au lansat propriile platforme la final de 2019. De altfel, Netflix, Amazon sau Hulu sunt prezente de mai mulți ani pe acest segment.

Rămâne de văzut dacă HBO Max va avea același succes răsunător ca alte platforme de streaming în România, precum Netflix.