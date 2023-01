Veste proastă pentru pensionarii din România. Ce se întâmplă cu pensiile

De la an la an cresc pensionarii din România! Așa cum este firesc, de la an la an crește numărul de pensionari în România. Cel puțin așa arată datele CNPP, inclusiv pentru anul 2023 în raport cu anul trecut. Dar, deși pensia a fost majorată cu 12,5 procente, numărul mare de pensionari pune presiune pe bugetul alocat plății sumelor aferente, asta însemnând un dezechilibru, cu toată majorarea dispusă de guvern în decembrie 2022. Același aspect este și în ceea ce privește modul de calcul al pensiilor, atât pentru cei din sistemul centralizat dar și pentru cei care vin din fostul sistem de pensii din agricultură.

Acest titrlu nu este unul care să alarmeze, ci este un mecanism normal, numai că aici încep să apară problemele de sistem. Concret, un angajat care a lucrat timp de 30 de ani, să zicem, plătește lunar către fondul de pensii o anume cotizație, calculată conform legislației în vigoare, fie la Pilonul I, Pilonul II (privat), sau la Pilonul III de pensii.

Sumele plătite de angajat pe toată perioada sunt folosite de stat, teoretic, pentru plata pensiilor pentru pensionarii din România, care deja sunt intrați în sistemul centralizat de pensii. Dar, odată cu creșterea numărului de pensionari și, din păcate, scăderea numărului de angajați, aceste fonduri ajung să nu mai acopere în totalitate plata sumelor pentru pensionarii din România, indiferent cu câte procente se măresc pensiile, în cazul de față 12,5 % de la 1 ianuarie 2023.

Un mecanism coerent ar însemna ca statul să mărească procentul sumelor pe care un angajat le plătește lunar către CNPP pentru a putea mări fondurile de pensii, dar asta s-ar putea face numai dacă salariul acelui angajat ar fi majorat echilibrat în raport cu procentul de cotizare. Din păcate statul român, cu toată practica ultimilor 33 de ani, nu a învățat din aceste greșeli, iar acum trage ponoasele de pe urma acestor inexactități și a unui calcul procentual deficitar.

Datele de la începutul acestui an, publicate de CNPP, arată o majorare a numărului de noi pensionari în România, și anume 1.145.867 de persoane. Asta înseamnă că numărul a crecut cu 616 persoane mai multe comparativ cu luna decembrie a anului 2022. S-ar mai traduce și în 4.601.852 de decizii de pensionare în plată pentru luna ianuarie 2023, în raport cu luna decembrie 2022.

Ce se întâmplă cu pensiile românilor în următoarea perioadă

Un alt aspect, la fel de prost controlat, este cel al pensionarilor veniți din defunctul sistem de pensionare din agricultură. Aici discrepanțele sunt și mai mari, tot referitor la cotele plătite de foștii angajați și actualele sume alocate pensiilor acestora, care sunt extrem de mici, chiar și în comparație cu sistemul clasic, cu tot cu aceste noi majorări.

La toate aceste situații se adaugă plata pensiilor speciale, care anual cresc la sume și mai mari, numai dacă ținem cont de ultimele informații conform cărora un angajat din mediul juridic, ieșit la pensie la 50 de ani, va încasa nu mai puțin de 30.000 de lei.

Un pas, sperăm pozitiv, a fost anunțat de Marius Budăi, referindu-se la un nou sistem de calcul al pensiilor, dar asta ar însemna o egalizare a sumelor plătite de stat către toți pensionarii din România, incluzând aici și cei care primesc aceste pensii speciale, numai că polemica politică și decizională ar putea pune bețe în roate noii formule de calcul.