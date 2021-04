Veste proastă pentru apa minerală cu coloizi de aur din Munţii Banatului, adresată segmentului de lux. De ce nu mai curg contractele

Odată cu venirea noului coronavirus și cu închiderea multor afaceri, s-a instalat și criza economică. Printre cei ce au resimțit criza economică provocată de pandemie se numără si producătorii de apa minerală Aur’a. Firma își are sediul în localitatea Ocna de Fier.

Industria HoReCa a fost afectată de pandemia coronavirus, și nu doar în țara noastră, în toată lumea. În marea majoritate a țărilor, printre primele activități restricționate sau suspendate au fost cele din restaurante, hoteluri sau baruri. De suferit au avut și cei ce produceau pentru industria ospitalieră. Printre ei îi putem regăsi și pe producătorii de apă minerală Aur’a din Banat.

Din producția apei din Munții Banatului, aproximativ 80% se ducea la export. Apa ajungea în cazinouri din Macao și hoteluri cunoscute din America, Franța, Elveția, Austria, Israel, Spania sau Hong Kong. Din păcate, odată cu venirea pandemiei, elanul investitorilor români s-a oprit.

În general, apa Aur’a se adresează segmentului de lux. Sticla de apă iese din fabrică la prețul de 5 euro, însă poate urca mult mai mult dacă luăm în vedere adaosul comercianților. Acesta variază între 200 și 500 la sută.

Cu toate acestea, în timpul pandemiei nu prea mai era loc de lux. Așa că, cei de la Aur’a au fost obligați să se orienteze și spre produse pentru oameni mai „obișnuiți”. Au decis să vină cu un produs nou.

“În 2020 am venit cu un produs nou, cu o sticlă de 0,5 care se adresează în general industriei ospitaliere, pentru camerele de hoteluri, am zis să fim puţin mai diversificaţi. Dar am venit şi cu un concept nou, un produs împachetat într-un , de cinci litri, folosind o folie specială, multistrat. Zilele acestea începem producţia pentru Franţa, pentru Costa de Azur, unde lumea începe să se pregătească. Şi SUA a început să comande”, a mai spus Horaţiu Rada.