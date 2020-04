Veste neașteptată în showbiz! Fosta asistentă TV a născut, după ce și-a ținut sarcina ascunsă

O fotsă asistentă de televiziune este în culmea fericirii! Aceasta a născut de curând. Deși momentul acesta se petrece într-o vreme de criză, fericirea ei nu poate fi umbrită de nimeni și de nimic.

Fericire maximă în familia Rodicăi Miron. Frumoasa șatenă a devenit mamă pentru prima dată. Cu toate că momentul pe care-l va ține minte toată viața se petrece în timpul pandemiei de coronavirus, grjile și problemele au dispărut atunci când și-a ținut în brațe copilul. Aceasta a anunțat în urmă cu puțin timp pe rețelele de socializare că a născut în Dubai. Fosta asistentă de televiziune a surprins pe toată lumea cu anunțul că este gravidă și cu toate că a încercat să țină sarcina secretă, nu a reușit acest lucru. Multe detalii au dat-o de gol, așa că în cele din urmă a trebuit să împărtășească cu toată lumea bucuria sa. Rodica a postat o fotografie cu aceasta într-o rochie neagră cu burtica la vedere, ultima înainte de a naște.

O fericire în plus pentru fosta asistentă este faptul că se gândește și la momentul în care va merge la altar cu bărbatul care a făcut-o mamă pentru prima oară. Ce spune vedeta despre cel pe care-l iubește și când urmează să se căsătorească? Deja s-a gândit la toate detaliile.

„Acum sunt doamna Johnson. Este un băiat cumsecade.El este englez. Facem nunta în august, în Santorini. Nici mie nu mi-a venit să cred când m-a cerut. Am tot călătorit cu un grup de prieteni, dar când am ajuns în Ibiza eram doar noi doi. Inițial, am crezut că e o glumă, eu nu am luat în serior. Este adevărat! Am fost la Starea Civilă, evenimentul în sine va urma”

Rodica Miron