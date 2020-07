Veste neașteptată în showbiz! Ce se întâmplă între artistă și soțul ei: “Nu mai dormim împreună”

Despărțire neașteptată în showbiz-ul românesc! Ce cuplu și-a spus recent adio și ce declarații a făcut unul dintre foștii amorezi? De ce s-a petrecut totul astfel? Artista a dezvăluit totul.

Despărțire în showbiz-ul românesc!

Invitată la emisiunea „Stăpânii vedetelor”, Carmen Trandafir a fost mai sinceră decât niciodată și a dezvăluit ceva ce până acum ținuse secret. Fosta cântăreață a vorbit despre cățelușa Jessie pe care i-a luat-o fiicei sale pentru că s-a gândit să nu se simtă singură, dacă tot este singură la familie. Toată lumea o iubește enorm, dar e deranjant un singur lucru – problema respiratorie pe care rasa sa o are.

Sforăitul ei este unul pe care cu greu îl mai suportă cineva din casă, așa că pentru a avea grijă de ea, Carmen a renunțat să mai doarmă cu soțul ei, pentru ca Jessie să nu-l deranjeze. Acest gest i-a făcut pe cei doi soți să se separe în perioada aceasta.

„Nu mai dormim împreună, ca să zic aşa”

„De când a apărut Jessie, nu mai dormim împreună, ca să zic aşa. Bine, nu chiar de când a apărut, ci de când ea vrea doar pe lângă mine să doarmă. Eu am mai avut căţel 14 ani şi am zis că pe cea care va urma nu va avea voie să doarmă în pat. Am citit că locul căţelului este jos, nu să te privească de la aceeaşi înălţime sau mai de sus. Şi, în primele luni mi-a mers, că nu era încă ataşamentul ăla. Şi am ţinut-o acolo, plângea, nu aveam nicio treabă. Adică eram puternică. După care, o dată am luat-o în pat şi de atunci… Ei bine, sforăie îngozitor de tare. Adică imaginaţi-vă un domn foarte obosit care sforăie rău. Şi soţul are servciu, vine noaptea târziu, dacă nici nu doarme din cauza lui Jessie… Şi m-am retras eu. Am încercat să îi facem un loc singură, undeva, în hol, neutru, dar nu stă. Şi mi-e milă. Adică o seară, două să plângă… tot trebuie să stau lângă ea, că mă chinuie pe mine. Aşa că încă nu i-am stabilit un loc. Cu cât va creşte şi ea mai mult, poate se va retrage singură”

Carmen Trandafir