Veste magnifică pentru românii cu credite la bancă. BNR a făcut anunțul

BNR a făcut anunţul mult aşteptat! Românii care au credite la bancă vor plăti mai puţini bani. Iată ce se întâmpla cu ratele.

Cei mai mulţi dintre români au rate la bancă. Indiferent că au împrumutat bani pentru o casă, maşină sau nevoi personale, aceştia primesc o veste bună! Banca Naţională a României a făcut anunţul. Se pare că ROBOR la trei luni a ajuns la cel mai mic nivel din 7 februarie 2018 până acum. ROBOR la şase luni nu a mai avut această valoare din noiembrie 2017. Acesta a coborât până la 2,00% fata de 2,04%, valoarea din şedinţa precedentă.

În plus, Consiliul de administrație al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

“Consiliul de administrație al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,50 la sută pe an, de la 1,75 la sută pe an, începând cu data de 6 august 2020. Totodată, a decis reducerea la 1,00 la sută pe an, de la 1,25 la sută pe an, a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit, și la 2,00 la sută pe an, de la 2,25 la sută pe an, a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard). De asemenea, Consiliul de administrație a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. În condițiile unui deficit de lichiditate pe piața monetară, Consiliul de administrație al BNR a hotărât continuarea efectuării de operațiuni repo și a cumpărării de titluri de stat în lei de pe piața secundară”, se arată într-un comunicat al băncii centrale, conform Economica.net.