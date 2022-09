Veste importantă despre creșterea pensiilor în România. Cu cât se vor mări: „Pleacă acasă altfel”

Veste importantă despre creșterea pensiilor în România, anunțată de Rareș Bogdan. Prim-vicepreședintele PNL a spus cu cât ar vrea să crească pensiile partidul pe care îl reprezintă, iar dacă nu se va face așa ministrul de Finanțe ar trebui să plece. Toate amănuntele, în rândurile de mai jos.

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a anjunțat că Partidul Național Liberal vrea creșterea pensiilor cu 16% și că ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, care a anunțat că a identificat resursele bugetare, trebuie să găsească formula de mărire acestora.

În caz contrar, Adrian Câciu ar trebui să-și dea demisia. Rareș Bogdan a adăugat că Adrian Câciu se împrumută cu dobânzi mai mari decât Florin Cîțu și ”negociază mai prost”.

Rareș Bogdan a mai spus la Realitatea TV că o creștere cu 10% a pensiilor din România este puțin, în contextul în care inflația este în urcare.

„PNL dorește mărirea pensiilor. Consider că 10 la sută este puțin, pentru că inflația este de 15 la sută și este în creștere. Deci dacă Ministerul Finanțelor este la domnul Câciu. Domnul Câciu a anunțat că are bani pentru mărirea pensiilor. PNL dorește mărirea pensiilor exact cu cât a rămas până la 40 la sută. Noi am mărit o dată cu 14 la sută, am mai mărit încă o dată pensiile cu 10 la sută. Haideți să le mărim, să fie lucrurile extrem de clare, cu tot ceea ce a rămas”, a explicat Rareș Bogdan, citat de News.ro.