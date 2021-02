Veste excelentă primită de Mihai Mitoșeru. În ce stare se află mama lui, internată în spital

Mihai Mitoșeru a trecut prin clipe cumplite, când mama lui a trebuit să fie supusă unei intervenții complicate. Femeia a fost operată din cauza unei tumori, așa că fiul ei a făcut un apel la prietenii săi virtuali pentru a dona sânge.

Inițial, operația a fost amânată, asta pentru că nu se strânsese cantitatea necesară de sânge. După apelul lui Mihai Mitoșeru, medicii au primit suficient sânge, așa că au performat operația neurologică.

„Acum vreo două luni de zile am aflat că mama are o tumoră beningnă, meningiom se numește, cu care nu se poate trăi, adică trebuie operat. O tumoră destul de mare. Normal că ne-am speriat, după care am acceptat situația, după care am început să vedem ce trebuie să facem.

Azi de dimineață trebuia să se opereze mama. Problema este că în România este o mare lipsă de sânge, nu există sânge la centrele de hematologie și a trebuit să facem un apel public, de data aceasta, pentru că era nevoie”, mărturisea vedeta înainte de operația mamei sale.

”Avem mare nevoie de ajutorul vostru! Mama trebuia să fie operată azi (având o tumora benignă-meningiom), dar din lipsa de sânge operația trebuie amânată! Va rog din suflet cine mă poate ajuta să meargă sa doneze la orice centru de hematologie din țara, dar cu specificația: “pt Mitoșeru Georgeta Camelia”! Indiferent ce grupă de sânge aveți! Va mulțumim din suflet! Doamne ajută!”, a scris Mihai Mitoșeru pe Facebook.