Ce dramă pentru Mihai Mitoșeru. A intervenit și Oana Roman, informații de ultimă oră

Mihai Mitoșeru trece prin momente grele după ce mama sa, actrița Camlia Mitoșeru, a fost internată de urgență și urmează să fie supusă unei intervenții complicate. Oana Roman a făcut anunțul. Disperarea lor e mare: „Avem nevoie de ajutor. E nevoie de sânge.”

Oana Roman a anunțat în urmă cu puțin timp, pe pagina sa de socializare, că actrița Camelia Mitoșeru, mama lui Mihai Mitoșeru, este internată în spital, unde va trebui să fie supusă urgent unei intervenții chirurgicale complicate. Vedeta le-a cerut ajutorul fanilor de pe Instagram fiindcă actrița are mare nevoie de sânge, în țara noastră, în prezent, fiind lipsă uriașă de sânge.

Camelia Mitoșeru a ajuns la spital în iulie 2020, speriată de câteva simptome ciudate pe care le-a constatat. I se umflase piciorul brusc. Aceasta nu a fost operată, ci doar i-a fost administrat un tratament preț de câteva zile. Doctorii i-au descoperit un cheag de sânge pe picior, care putea ajunge la inimă în orice moment.

„Nu fac bine deloc! Mi s-a umflat un picior și m-am speriat și m-am dus la clinica aia unde s-a operat Mihai și nu e de operat la mine, dar mi-au dat un tratament. Am avut noroc. Da, tot așa, ( n.r. ca la Mihai) numai că la mine nu sunt pe afară, sunt pe dinauntru. De aia m-am și dus că am văzut că mi s-au umflat amândouă picioarele! Am 4 zile de tratament, în mod sigur nu e grav!”, povestea Camelia Mitoșeru.