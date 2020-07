Cum a reacționat Naomi, după ce Mihai Mitoșeru a ajuns la spital. Mama lui, în stare de șoc

Mihai Mitoșeru a ajuns pe mâna medicilor din cauza varicelor. Fosta soție, Noemi, l-a vizitat la spital și a asistat la discuțiile pe care acesta le purta cu doctorii. Mama prezentatorului TV, Camelia Mitoșeru, în stare de șoc atunci când a aflat că fiul urma să se opereze.

Reacția lui Noemi după ce Mihai Mitoșeru a ajuns la spital

Mihai Mitoșeru s-a prezentat pentru un simplu control la spital, însă a ajuns direct pe masa de operație, dat fiind că s-ar fi supus la riscuri mai mari decât și-ar fi închipuit. Varicele i-au ridicat probleme serioase, iar când s-a prezentat la control, doctorii i-ar fi spus că a fost la un pas de moarte. Astfel, au decis să îl opereze de urgență, pentru a înlătura orice problemă ulterioară.

Alături i-a fost și fosta soție, Noemi, care a venit într-un suflet la unitatea spitalicească în care se afla. Ea a asistat la o discuție purtată de fostul partener cu unul dintre medicii clinicii în care a fost operat. În acest timp, mama lui Mitoșeru trecea prin clipe grele, făcând un atac de panică în clipa când a fost sunată de fiu pentru a-i aduce la cunoștință că urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale.

După mai bine de o oră de la intervenție, prezentatorul TV a ieșit din operație, iar Camelia Mitoșeru a făcut primele declarații despre starea de sănătate a băiatului său.

„Are ambele picioare bandajate”

„Am primit un telefon de la el: «Mamă, să știi că trebuie să intru într-o operație, un cheag de sânge poate să-mi ajungă la inimă. Pot să mor ca tatăl lui Noemi». Eram pe stradă. M-am panicat, cum să nu mă panichez? Dar era cu Bahmuțeanca și ea e fata mea. Eram cu un prieten în mașină, am tras pe dreapta, am stat acolo până mi-a zis că a ieșit din operație. Am crezut că mor, am crezut că mor.

Are bandajate ambele picioare, asta știu. Peste zece zile își scoate bandajele. E bine, asta este important. El m-a sunat. Se simte bine. Nu este în spital. A plecat acasă. O să meargă control peste zece zile. S-a panicat când i-a zis doctorul în ce hal e. Jos pălăria pentru doctorul care l-a făcut să se opereze pe loc”, a declarat mama lui Mihai Mitoșeru la Antena Stars.