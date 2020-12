Veste de ultimă oră de la Digi. RCS RDS, schimbare majoră pe piața media

Sunt vești de ultimă oră de la Digi, după ce s-a aflat că RCS RDS a anunțat o schimbare majoră majoră pe piața media. Ce se întâmplă, vedeți în aricolul de mai jos.

RCS RDS a făcut anunțul chiar acum. Ce se întâmplăpe piața media?

Sunt vești de ultimă oră de la Digi, scrie paginademedia.ro. Cele două canale de sport noi din grila RCS-RDS vin din portofoliul Clever Media.

Astfel, RCS-RDS, care are cei mai mulți abonați din România, mai introduce de azi, 11 decembrie 2020, două canale de sport în grila digital. Este vorba despre Look Sport+ HD și Look Sport 3 HD.

Look Sport 3 HD este o nou în grila RCS RDS

Dacă Look Sport+ avea varianta SD deja în grilă, Look Sport 3 HD este o nou în grila cablistului. La acest moment sunt prezente următoarele canale Look în grila RCS-RDS: Look Sport+ SD și HD, Look Sport SD și Look Sport 3 HD. Posturile Look absente sunt Look Sport 2 și Look 4K.

De asemenea, Look Sport+ se poate urmări pe poziția 123, iar Look Sport 3 HD pe 124. Pozițiile în grilă pot fi diferite în funcție de zona în care locuiește fiecare abonat.

Ce canal nou a mai fost introdus în grilă

Acestea nu sunt singurele canale recent introduse de compania RCS-RDS. De asemenea, cablistul are în grilă de la începutul săptămânii Prima TV HD și Sport Extra HD.

Canalul Sport Extra HD a apărut în această săptămână în grila digitală Digi România. Postul TV se poate urmări pe poziția 160, fiind disponibil, de asemenea, și în grilele Telekom și Vodafone încă din vara acestui an.

Uite ce competiții pot fi văzute pe Sport Extra:

Competiții de motorsport – IndyCar, DTM (Campionatul German de Turisme), European Le Mans Series, Campionatul Național de viteză în coastă, Campionatul Național de Super Rally

Fotbal – Serie B (Liga a doua din Italia)

Ciclism, Wrestling (AEW) și competiții de bărci cu motor

Sport Extra mai are în portofoliul său și următoarele platforme:

Live.sportextra.ro – site (pe baza de abonament) dedicat transmisiunilor video în direct, rezumatelor și documentarelor care fac parte din oferta de continut Sport Extra;

Sportextra.ro – site de conținut video și editoriale de autor, cu emisiuni și vloguri realizate de Andrei Niculescu, Catalin Striblea, Antal Putinică, Octavian Pescaru, Ioan Viorel, Cristi Petre, Dragoș Suciu;

sportextra.ro – paginile de Facebook si Instagram ale platformei, unde se găsește conținut dedicat pentru Social Media;

Radio – stream live GoRadio.