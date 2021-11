Veste de ultim moment pentru Cătălin Moroșanu de la tribunal. Ce au decis judecătorii

Vește proastă pentru fanii lui Cătălin Moroșanu! Decizia autorităților cu siguranță l-a întristat pe celebrul luptător. Ce anunț a primit sportivul de la tribunal? Judecătorii au decis!

Cătălin Moroșanu a pierdut definitiv procesul cu Poliția Rutieră Galați și a rămas astfel fără permis de conducere pentru următoarele 3 luni. Celebrul sportiv pierde dreptul de a șofa și rămâne pieton pentru o scurtă perioadă.

Fostul luptător a contestat în instanță procesul verbal făcut de un agent care sesizase că mașina pe care o conducea depășise viteza maximă legală în localitate. Concret, radarul l-a surprins pe acesta gonind cu 105 km/h.

Totul se întâmplat în anul 2019, moment în care vedeta a dat în judecată poliția și abia în urmă cu o săptămână procesul a fost finalizat. Omul legii i-a scris greșit numele pe procesul verbal. Cel din urmă a scris ”Moroșanu” în loc de ”Moroșan”, așa cum este, de fapt, trecut în buletin.

Din această cauză, sportivul nu a putut plăti o jumătate din amenda totală de 1.305 de lei la CEC în 48 de ore pe motiv că angajata băncii a refuzat să încaseze banii pe un alt nume decât cel trecut în procesul verbal.

Ironia face că ‘Moartea din Carpați’ abia își recuperase permisul după alte trei luni de pauză în acele momente. Amintim că la finalul lunii aprilie el a fost oprit de un echipaj de Poliție pe Bulevardul Decebal din București și a fost testat pozitiv la etilotest.

În urmă cu puțin timp s-a zvonit că ar avea probleme în căsnicie. Cătălin Moroșanu a ieșit în prim-plan atunci pentru a povesti tuturor ce îl leagă de partenera sa alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de 19 ani. Fanii nu au crezut vorbele aruncate în vânt de cârcotași și au fost alături de sportiv cu mesaje care mai de care mai frumoase.

„Eu cu soția mea avem o relație de 19 ani. Făceam împreună naveta cu trenul, stăteam la 18 kilometri de Iași și veneam cu trenul. Împreună am stat în căminul de studenți, împreună am stat în chirie, împreună ne-am făcut casa de la Iași. Împreună am făcut foarte multe lucruri.

Într-adevăr mai ieșeam în cluburi cu băieți cu fete, și automat apărea ‘Uite ce face, vorbește cu persoana respectivă, uite ce se întâmplă’. Presa abia așteaptă să vină cu totul felul de titluri scandaloase. Nu s-a pus niciodată problema să divorțăm.”, a spus Cătălin Moroșanu pentru gsp.ro.