Veste cumplită pentru Mircea Sandu! A fost diagnosticat din nou cu cancer

La 11 ani după ce a luptat pentru a învinge cancerul la colon, Mircea Sandu a fost din nou pus la încercare. Medicii din Franţa l-au anunţat în luna iunie că are o tumoare malignă la plămâni, anunţă Gazeta Sporturilor. Din fericire pentru cel care a condus Federaţia Română de Fotbal între 1990 şi 2014, problema a fost descoperită din timp. Şi total întâmplător, la un control de rutină. Mircea Sandu, 67 de ani, nu a avut simptome care să îi dea de bănuit că ar fi bolnav.

Mircea Sandu a fost operat cu succes la Nice, la aceeaşi clinică pe care o alesese şi în 2009

Conform sursei citate, Sandu se afla în Franţa, la Nice, în vizită la fiica sa. A fost nevoit să rămână trei luni acolo, după ce graniţele au fost închise. Şi dacă tot a fost nevoit să stea mai mult timp în Franţa, soţia i-a recomandat să facă şi un control medical. Atunci a aflat că are din nou cancer, dar a primit şi asigurări că nu va mai avea nevoie de chimioterapie.

Operaţia de la Nice a decurs bine, iar tumoarea a fost extirpată cu succes. Medicii au asigurat că acest cancer nu este o recidivă a bolii din urmă cu 11 ani. Nu există nicio legătură între cele două tumori.

„Fiecare avem un destin, asta e concluzia mea după ce am trecut prin ce am trecut. După 45 de ani, eu făceam controale la fiecare 6 luni, parcă Dumnezeu m-a trimis la doctor. Când am aflat diagnosticul, mi-am zis «Să vedem până unde mă duce Dumnezeu»”

Trăisem deja o experiență cu fosta soție, știam ce face cancerul, dar am fost puternic mental, n-am stat să citesc prin presă «cancerul roade, cancerul mănâncă, cancerul omoară», aceste lucruri te afectează”, spunea Mircea Sandu pentru Gazeta Sporturilor în 2014, despre prima sa luptă cu cancerul, din 2009.