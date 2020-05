Veste cruntă pentru Irinel Columbeanu! A rămas falit, iar acum a primit lovitura de grație

Bogăția și sărăcia sunt două stări materiale pe care Irinel Columbeanu le cunoaște foarte bine. Din vârful topului de milionari, afaceristul a ajuns chiar departe de coada clasamentului. Din cauza datoriilor a fost dat afară din apartamentul din Cosmopolis, singura variantă rămânând un apartament din zona Colentina. Conduce un automobil la mâna a doua, îmbracă alte haine și, povestesc surse din anturajul său, se împrumută la fosta soție, Monica Columbeanu. Iar în cazul în care cunoscuții îl compătimeau, întrebându-se câte lovituri poate încasa, ei bine, urmează un lung proces.

Averea lui Irinel Columbeanu era estimată la 60 de milioane de euro în 2006, 150 de milioane euro în 2007, 40 de milioane de euro în 2008 și 7 milioane de euro în 2009. Fostul milionar conducea noul model de Rolls Ryce Phantonm EWB, personalizat cu becuri în formă de stele pe tavan, perdele electrice, geam mobil care separa pasagerii de șofer și multe altele, în valoare de 600.000 de euro, dar și un Bentley de 220.000 de euro. Deținea și mai multe imobile în București, terenuri la Ciolpani și un palat la Izvorani. Toate sunt istorie.

Din cauza datoriilor, acesta a ajuns să fie evacuat din apartamentul din Cosmopolis în care se mutase din luna septembrie a anului trecut. Iar dacă înainte conducea mașini de lux, care valorau jumătate de milion de euro, în prezent, fostul soț al Monicăi Columbeanu se mulțumește cu un Opel Astra, de culoare cenușie, a cărui valoare se ridică la 5.000 de euro, adică de o sută de ori mai puțin ca acelea pe care le-a condus până acum.

Potrivit unor surse din anturajul său, citate de Click, lipsa banilor este atât de mare, încât l-a făcut pe Irinel să lase rușinea la o parte și să ceară ajutorul fostei neveste.

„Irinel a sunat-o pe Monica. A lăsat ruşinea la o parte şi i-a spus că are nevoie de nişte bani şi i-a explicat ce probleme are. Monica are un tată de întreţinut, o are şi pe fiica ei Irina în America, aşa că nu i-a spus din prima «Da». Este o situaţie grea pentru el. De când a pierdut toată averea, abia se mai întreţine”, a povestit un apropiat pentru sursa citată.