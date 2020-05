Irinel Columbeanu a ajuns să se umilească la fosta soție. Ce s-a întâmplat după ce a fost dat afară din casă

De la milionar, la statutul de om simplu, ba chiar îndatorat. Cam așa s-ar putea traduce situația în care a ajuns acum marele om de afaceri, Irinel Columbeanu. Din cauza faptului că nu și-a plătit chiria timp de șase luni, fostul milionar a fost evacuat din apartamentul de fițe în care se instalase comod anul trecut. Cum a ajuns el să se umilească la fosta soție, și ce s-a întâmplat după ce a fost dat afară din casă? În cele ce urmează.

Irinel Columbeanu a ajuns într-o situație greu de imaginat cu câțiva ani în urmă. Din cauza datoriilor cu care figura, fostul milionar, care uimea pe toată lumea cu mașinile de lux și cu imobilele pe care le deținea, a fost evacuat din apartamentul în care stătea, într-un complex exclusivist din Capitală.

Cu buzunarele goale, cu chiria neachitată de șase luni, și cu o datorie de 1.800 de lei, e clar că Irinel Columbeanu (62 de ani) nu mai este cine a fost odată. Cât de rău a decăzut omul de afaceri? Credem că a devenit o evidență.

După ce la sfârșitul anului trecut șoca opinia publică prin decizia de a vinde faimosul Bentley, la volanul căruia trecea zâmbitor, acum, Columbeanu a rămas și fără… casă. Ce face lipsa banilor!

Pentru că nu putea rămâne pe străzi, Irinel a lăsat pretențiile de-oparte, și-a strâns bagajele și s-a mutat, evident, tot cu chirie, într-un apartament din Colentina. În ceea ce privește mașina pe care o șofează acum, vorbim de un Opel la mâna a doua, nu mai scump de 5.000 de euro.

De parcă situația nu era îndeajuns de stânjenitoare pentru un afacerist care în 2007 figura în topul bogătaşilor cu o avere de 70 de milioane de euro, Irinel Columbeanu a ajuns să ceară ajutor de la fosta soție, Monica Gabor, care, având alte probleme pe cap, nu s-a arătat chiar dornică să-l împrumute cu bani.

„Irinel a sunat-o pe Monica. A lăsat ruşinea la o parte şi i-a spus că are nevoie de nişte bani şi i-a explicat ce probleme are. Monica are un tată de întreţinut, o are şi pe fiica ei Irina în America, aşa că nu i-a spus din prima «Da». Este o situaţie grea pentru el. De când a pierdut toată averea, abia se mai întreţine“ au declarat surse din anturajul lui Columbeanu, potrivit click.ro.