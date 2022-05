Veste bună pentru Simona Halep. Fostul lider mondial se pregătește să ia startul, săptămâna viitoare, în turneul de la Roland Garros. Până atunci, românca își tratează în Franța accidentarea la gleznă suferită la Roma. În ciuda eșecului din turul 2 în fața americancei Danielle Collins, Simona Halep a adunat mai multe puncte decât anul trecut, când a fost nevoită să abandoneze în primul tur, după teribila accidentare la gamba stângă din partida cu Angelique Kerber.

Veste bună pentru Simona Halep. Jucătoarea din Constanța a trecut peste primele două turnee de când a început colaborarea cu antrenorul Patrick Mouratoglou. Rezultatele au fost diferite, ea ajungând în sferturi la Madrid, dar a pierdut încă din turul 2 în competiția de la Roma.

Simona Halep a mărturisit într-un interviu pentru Tennis Majors că a fost la un pas să renunțe la cariera sa, în 2021 și nici 2022 nu l-a început prea încrezătoare că poate continua.

La 30 de ani, am crezut că e gata cariera mea și am fost aproape de retragere în acest an. De fapt, a fost anul trecut, după accidentarea suferită. La începutul anului 2022, m-am simțit puțin mai bine, dar nu eram foarte încrezătoare și am crezut că nu voi mai juca tenis. Nu am crezut că voi reveni la același nivel după accidentare, pentru că am lipsit patru luni”, a spus Halep pentru sursa citată.