Simona Halep, decizie radicală înainte de Roland Garros. Fostul lider mondial a intrat în săptămâna premergătoare turneului de Grand Slam din capitala Parisului. După eliminarea în turul 2 al competiției de la Roma, românca a petrecut câteva zile în România. Dar, Simona Halep a renunțat rapid la tihna din familie, luând hotărârea să plece din nou din țară pentru a-și trata accidentarea la gleznă suferită la Roma.

Simona Halep, decizie radicală înainte de Roland Garros. Jucătoarea din Constanța nu a avut parcursul pe care și l-ar fi dorit în turneele de la Madrid și Roma. În primul a fost eliminată în optimi, iar în cel de-al doilea a pierdut în turul 2 în fața americancei Danielle Collins.

Simona Halep a rămas optimistă în privința viitoarelor rezultate, transmițând că va lupta în continuare pentru a reveni în elita tenisului feminin.

„De-a lungul carierei mele am luptat pentru ceea ce am crezut și pentru ceea ce am vrut să obțin. O voi face mereu, prin suișuri și coborâșuri. Sprijinul necondiționat pe care îl primesc de la mulți dintre voi înseamnă lumea pentru mine. Mulțumesc, lupta continuă”, a transmis Simona Halep, pe rețelele sociale, după eliminarea de la Roma.