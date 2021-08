Veste bună pentru România la JO 2020. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp

Veste bună pentru România la JO 2020. Delegația țării noastre a cucerit, până acum, 4 medalii la Tokio, dintre care una de aur. Aceasta a fost câștigată la canotaj de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, componentele echipajului de dublu vâsle. Acum, România are din nou speranțe la o medalie, după ce încă un sportiv s-a calificat în finala probei sale.

Veste bună pentru România la JO 2020. Ziua de miercuri a fost foarte bună la Tokio pentru aruncătorul de suliță Alexandru Novac. Atletul de 24 de ani a reușit să se califice în finala probei, ce va avea loc pe 7 august. Novac a înregistrat cel de-al 7-lea rezultat al calificărilor. El a aruncat sulița, din prima încercare, la 83,27 metri, un nou record personal. Cea mai bună performanță a obținut-o indianul Neeraj Chopra, 86, 65 metri. Rezultatul este cu doar 28 de centimetri mai bun decât recordul național al României, 86, 37 m, deținut de același Novac.

Până acum, doar 2 atleți români au ajuns în finalele probei lor la Jocurile Olimpice de la Tokio. Bianca Ghelber a reușit să ocupe locul 6 în concursul de aruncare a ciocanului. Interesant, atât Ghelber cât și Novac au aceeași antrenoare, fosta campioană la aruncarea ciocanului, Mihaela Melinte. Dar tehnicianul de 47 de ani nu a putut fi alături de elevii săi dintr-un motiv halucinant. Melinte nu a fost trecută de Federația de Atletism pe lista pentru Jocurile Olimpice 2020.

Când am fost anunțată, a fost un adevărat șoc. Și pentru sportivi și pentru mine. După, am început să mă obișnuiesc cu acest gând, mi-au spus că Bianca Ghelber și Alex Novac, sportivii mei calificați, s-au calificat datorită rankingului (n.r. – locul în clasamentul mondial al probei), nu în urma baremului. Ce legătură are? Toți antrenorii merită să fie acolo alături de sportivii lor, când începe concursul o să mai întrebe cineva, tu ești cu ranking, tu cu barem?

Nu m-a trecut nici măcar pe extensia de listă, cei de acolo puteau să o facă. Asta e, a cui o fi vina, asta e…. Dumnezeu este sus și vede, așa am fost eu, am avut parte numai de nedreptăți. Pe cine să dau vina? Și mă mai ajută cu ceva? Am fost supărată, am vorbit și cu cei de la Federația de Atletism și… și mi-am încurajat sportiva prin telefon. Peste tot am fost cu ea, la Jocurile Olimpice, competiția supremă, nu s-a putut”, a explicat Mihaela Melinte, în exclusivitate pentru Playsport.