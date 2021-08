Antrenorul român care nu a avut voie la JO 2020 de la Tokyo. Cu ce a supărat oficialii Federației Române de Atletism

Antrenorul român care nu a avut voie la JO 2020 de la Tokyo. A pregătit doi atleți care participă la Olimpiadă. I-a însoțit la mai toate concursurile la care aceștia au participat. Dar, surpriză: când a venit vorba de prezența la marea competiție, Mihaela Melinte n-a fost lăsată să meargă alături de elevii săi în Japonia. Acum, unul dintre ei, aruncătoarea de ciocan Bianca Ghelber s-a calificat în finala probei. Însă dacă privește spre tribune, nu-și vede antrenoarea, așa cum era obișnuită. Motivul absenței a fost dezvăluit chiar de Melinte într-un interviu exclusiv pentru Playsport.

Antrenorul român care nu a avut voie la JO 2020 de la Tokyo. Privirea sportivilor caută întotdeauna în tribune oamenii de care sunt cei mai apropiați: antrenorii. Un sfat, un gest de încurajare pot face diferența între un rezultat mare și unul modest. Bianca Ghelber, aruncătoarea de ciocan, s-a calificat în finala probei ce se va desfășura marți, 2 august. Ea a avut al 11-lea rezultat din concurs, până acum, cu o aruncare de 71.72 metri. Însă recordul ei personal este de 73,52 metri. Ar putea fi marea surpriză a finalei.

Dar, în tribunele stadionului din Tokio, locul antrenoarei sale, Mihaela Melinte, e gol. De ce? Pentru că oficiali ai Federației Române de Atletism au decis că nu e nevoie de prezența ei lîngă sportivii săi, după cum a mărturisit chiar antrenoarea pentru Playsport. Ce a simțit Mihaela Melinte când și-a văzut atleta pe ecranul televizorului, acolo, la Tokio, ea fiind în Bacău? Bine că s-au inventat telefoanele…

Nedrept. Dureros. Însă e bine că avem telefon. M-am trezit cu oră înainte de concurs, am vorbit la telefon, i-am urat baftă, apoi, după concurs, ne-am sunat din nou și am început să plângem amândouă. Plângea ea, plângeam eu… noi două, la mii de kilometri, două plângăcioase”, a mărturisit antrenoarea de 46 de ani, în exclusivitate, pentru Playsport .

Celălalt sportiv olimpic antrenat de Mihaela Melinte este Alexandru Novak Acesta va intra în concurs miercuri, 3 august, în seriile probei de aruncare a suliței. Dar de ce nu e antrenoarea din Bacău acolo, la JO 2020 din Tokio? Coordonatorul lotului olimpic de seniori din Federația Română de Atletism nu a inclus-o în delegație.

Când am fost anunțată, a fost un adevărat șoc. Și pentru sportivi și pentru mine. După, am început să mă obișnuiesc cu acest gând, mi-au spus că Bianca Ghelber și Alex Novac, sportivii mei calificați, s-au calificat datorită rankingului (n.r. – locul în clasamentul mondial al probei), nu în urma baremului. Ce legătură are? Toți antrenorii merită să fie acolo alături de sportivii lor, când începe concursul o să mai întrebe cineva, tu ești cu ranking, tu cu barem?

Nu m-a trecut nici măcar pe extensia de listă, cei de acolo puteau să o facă. Asta e, a cui o fi vina, asta e…. Dumnezeu este sus și vede, așa am fost eu, am avut parte numai de nedreptăți. Pe cine să dau vina? Și mă mai ajută cu ceva? Am fost supărată, am vorbit și cu cei de la Federația de Atletism și… și mi-am încurajat sportiva prin telefon. Peste tot am fost cu ea, la Jocurile Olimpice, competiția supremă, nu s-a putut”, a mai spus Mihaela Melinte pentru sursa citată.