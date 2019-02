Românii aceștia au inventat vesta care salvează viața purtătorilor

Câțiva studenți bucureșteni au creat o vestă inteligentă pentru bicicliști. Cum te va ajuta mai exact această vestă? Ei, bine, vesta va semnaliza în locul tău.

„De fiecare dată când ieșeam în trafic, pe carosabil, ne era foarte frică. Treceau mașinile în viteză pe lângă noi sau ne ignorau sau nu ne dădeau suficientă prioritate când voiam să facem stânga sau dreapta și ne-am gândit că trebuie să vorbim aceeași limbă cu șoferii. Și semnalizarea e cea mai bună limbă, nu? La început de tot l-am făcut din carton și din plastic și o folie de textil foarte subțire pusă deasupra. Am folosit doar niște benzi de leduri și am pus sub un textil care avea mici găurele și puteai să vezi prin el. După aceea am apelat la un atelier de croitorie”, a declarat Luca Știrbăț, unul dintre inventatori.

Cum funcționează vesta inteligentă

Vesta va fi conectată cu ajutorul câtorva butoane, care se atașează pe ghidonul bicicletei. Astfel, atunci când vrei să schimbi direcția de mers luminile de pe vestă se vor aprinde. În acest fel, poți fii mai vizibil pentru ceilalți participanți la trafic.

„Să zicem că semnalizezi stânga mea, banda de leduri se aprinde de aici până aici și pe umeri. Aici avem două motoare de vibrații care, în momentul în care ai semnalizat, te anunță că s-a activat vesta pe spatele tău și că e cazul să faci mișcarea”, a explicat Luca Știrbăț.

De asemenea, în momentul în care frânezi, tot dispozitivul de pe vestă va arăta culoarea roșie, pe o suprafață cât mai mare. Așadar, vesta îți poate salva viața. În plus, vesta este foarte ușoară, cântărește doar 350 de grame și ar putea fi disponibilă pe piață chiar de anul acesta. Prețul vestei va fi de aproximativ 60 de euro.

„Peste tot în banda albă sunt benzi de leduri ascunse, iar înăuntru e practic creierul întregii operațiuni, care controlează nivelul de înclinație, viteza cu care mergi. Un microcontroller care se asigură că totul merge și funcționează împreună. Și o baterie. Ne uităm undeva la patru-cinci zile de funcționare cu bateria, la o utilizare medie”, a explicat Luca Știrbăț.

Vesta poate fi folosită inclusiv pe trotineta electică, scuter sau pe motocicletă. În plus, aceasta se spală și foarte ușor. Studenții români au lucrat trei ani la acest prototip inteligent. Au investit în el multă răbdare, dar și aproximativ 600 de euro din propriile buzunare, pe lângă cele două mii pe care i-au primit pe o platformă de crowdfunding.